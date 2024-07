Festival de Inverno de Atibaia termina neste fim de semana; confira as atrações

Termina neste domingo (28) o Festival de Inverno de Atibaia 2024. Mas, ao longo do fim de semana, ainda dá tempo de curtir apresentações de coro cênico, dança, espetáculo brincante e samba, no Cine Itá Cultural e também na Praça da Matriz.

Projeto ROZA (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Nesta sexta-feira (26), às 20 horas, o auditório do Cine Itá Cultural recebe o espetáculo “No escurinho do cinema, tem TV em cartaz”, do Coro Cênico Intermusic.

No sábado (27), às 19h30, tem “Dança como liberdade de expressão e sentimentos”, do Studio Let´s Dance Atibaia Dança e Terapia. A apresentação também será no Cine Itá.

Já no domingo (28), as atrações acontecem na Praça Claudino Alves (em Frente ao Centro Cultural André Carneiro).

Às 11 horas, tem o espetáculo brincante “É Festa na Serra”* com o Grupo Curiá. Já às 20 horas, quem curte samba não pode perder a apresentação “Samba da Rozeira”, do Projeto ROZA.

FESTIVAL DE INVERNO DE ATIBAIA 2024

04/07 | 20h | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | À Nossa Moda – Orquestra de Viola Brasileira de Atibaia (OVBA)

05/07 | 20h | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | Cordel Viajante – Núcleo Artístico Forró do Candeeiro

06/07 | 19h30 | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | Hoje, Godot não vem! – Cia Caravan Maschera Teatro

07/07 | às 15h e às 18h | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | Quiproquó – Trupe Koskowisck

12/07 | 20h | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | Presença Sonora de Manoel Vieira de Castro Neto – Ísis Gonçalves

13/07 | 19h30 | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | Leitura dramática da peça me(L)odrama – Isadora Títto

14/07 | 20h | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | Raízes que cantam o canto das árvores – Raízes de Atibaia

19/07 | 20h | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | Banda Sinfônica do Projeto Educando com Música e Cidadania

20/07 | 19h | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | XV Concerto de Taiko – Kawasuji Seiryu Daiko

21/07 | 15h | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | Show do Abravâninho – Abravâninho

21/07 | 20h | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | Minhas Marias – Dona Nuvem de Ideias

25/07 | 20h | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | Show – banda Cinco de Julho

26/07 | 20h | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | No escurinho do cinema, tem TV em cartaz – Coro Cênico Intermusic

27/07 |19h30 | Auditório Vilma Guzzi – Cine Itá | Dança como liberdade de expressão e sentimentos – Studio Let´s Dance Atibaia Dança e Terapia

28/07 | 11h | Praça Claudino Alves (em Frente ao Centro Cultural André Carneiro) | É Festa na Serra! – Grupo Curiá

28/07 | 16h | Praça Claudino Alves (em Frente ao Centro Cultural André Carneiro) | Samba da Rozeira – Projeto ROZA

*Programação sujeita a alterações

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia