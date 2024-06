Garaginha LGBT+ e encerramento de mostra finalizam junho no Edith Cultura

A programação de junho do Edith Cultura está chegando ao fim com mais duas sessões de Cineclube. Nesta quinta-feira, dia 27, às 19h30, a Garaginha LGBT+ exibe o filme “A Paixão de JL”, de Carlos Nader,. Em seguida, acontece bate-papo com Val Chagas.

(Foto: Mariana Magalhães)

O documentário mostra o artista plástico José Leonilson que começou, em 1990, a gravar, em fitas cassete, um diário íntimo. A ideia dele era deixar um registro público de suas memórias, em sintonia com seu trabalho na pintura. O que ele não esperava é que seu cotidiano sofreria uma grande transformação depois que descobriu ser uma pessoa vivendo com HIV.

Já no domingo, dia 30, às 19h30, acontece o encerramento da mostra Mostra Noite Invertida, com a exibição dos filmes “Caravana Cigana”, de Tony Gatlif, e “Atman”, de Toshio Matsumoto. O curador da mostra, o jornalista e crítico musical GG Albuquerque participa da sessão e de bate-papo pós exibição.

A programação é gratuita e o Edith Cultura fica na Rua Cel. João Leme, 229. no Centro, em Bragança Paulista.

Fonte: Shel Almeida – Assessoria de Imprensa