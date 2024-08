Garaginha recebe cineasta João Silvério Trevisan neste domingo (25), em Bragança Paulista

Curador da mostra “Dissidências Amorosas”, em cartaz até o dia 30, o escritor, cineasta e ativista LGBTQIAP+ João Silvério Trevisan estará na Garaginha do Edith neste domingo, 25, às 19h30, para acompanhar a exibição do documentário “Secreto e Proibido”, de Chris Bolan e bater-papo com o público após a sessão.

João Silvério Trevisan (Foto: Divulgação)

João Silvério Trevisan traz em sua obra clássicos como “Devassos no Paraíso”, importante livro sobre a homossexualidade no Brasil, “Orgia, ou o homem que deu cria”, considerado o 1° filme Queer feito no Brasil, e é um dos fundadores do jornal independente Lampião da Esquina, primeiro jornal gay do país.

O documentário “Secreto e Proibido” relata a jornada de duas mulheres, em 1947, Pat Henschel e a jogadora profissional de beisebol Terry Donahue, que contrariaram todas as regras da sociedade e se apaixonaram, decidindo viver esse amor secretamente. Em uma época que lésbicas eram atacadas nas ruas, demitidas ou tinham suas vidas tiradas, Pat e Terry relatam sua história e como conseguiram fazê-la durar por 65 anos mesmo com tantos desafios.

Garaginha do Edith (Foto: Martin Zenorini)

A programação é gratuita. A Garaginha fica na Rua Cel. João Leme, 229, no Centro, em Bragança Paulista

Fonte: Shel Almeida – Assessoria de Imprensa