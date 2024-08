Governo de SP lança editais para aprimoramento de artistas e premiação para saberes e trajetórias

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, lança, nesta quarta-feira (07), cinco novos editais do Fomento CultSP, com um investimento que ultrapassa R$ 10,3 milhões. Neste bloco, serão contemplados os eixos de aprimoramento técnico-artístico e premiação de saberes e trajetórias. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro.

“Com essas linhas, reconhecemos as contribuições e trajetórias de mestres e coletivos do Estado de São Paulo, além de fomentarmos o aperfeiçoamento de novos talentos, com bolsas internacionais e presença em mostras e festivais, além do incentivo à pesquisa e publicação de estudos culturais. Esse é um investimento que, englobando toda a nossa política de fomento, soma 371 milhões de reais e 50 editais apenas neste ano”, afirma a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

(Foto: Governo de São Paulo)

O Fomento CultSP é o conjunto de ações que contemplam o ProAC Editais e a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Para realizar inscrição, que é gratuita, basta acessar o site www.fomento.sp.gov.br . Cada proponente poderá inscrever um projeto em cada edital. Para mais informações sobre cada uma das linhas de editais, basta acessar o site www.proac.sp.gov.br .

Confira quais são os editais lançados neste quarto bloco:

Premiação Saberes e Trajetórias

Para reconhecer o trabalho e o legado de grandes artistas e iniciativas culturais no Estado, o Fomento CultSP conta com dois editais: Premiação por trajetória individual para pessoas de notório saber, mestres, artistas e fazedores culturais para pessoas com mais de 60 anos, com orçamento total de R$ 1,6 milhão para 20 propostas e para trajetórias de grupos e coletivos de artes, fomentando o total de R$ 2 milhões para contemplar 20 propostas.

Aprimoramento técnico-artístico

Para fomentar o aprimoramento técnico-artístico, foram elaborados três editais: Bolsas Internacionais, com orçamento total de R$ 700 mil para dez propostas; Participação em Festivais e Mostras Internacional, com orçamento total de R$ 3 milhões, para 20 propostas; e Pesquisa e Publicação de Estudo Cultural, com R$ 3 milhões destinados para 30 propostas.

Editais já lançados

Além dos editais lançados nesta quarta-feira (7), o Fomento CultSP está com inscrições abertas para os editais destinados à cultura pop, audiovisual, patrimônio histórico, diversidade e cidadania, teatro, dança, música, artes visuais, circo, produções voltadas para o público infantil, difusão, escrita, leitura e biblioteca, fomento à economia criativa, museus e acervos, tvs e rádios comunitárias e manutenção e modernização de espaços culturais. Os prazos de inscrições e editais completos estão disponíveis no site proac.sp.gov.br/edital-fomento-cultsp/ .

Em breve

Último Bloco – Editais Cultura Viva com mais 33 milhões de reais.

Fonte: Assessoria de Imprensa Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas