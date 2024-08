Governo de SP lança editais para manutenção de museus, espaços culturais e fomento à economia criativa

O Governo de SP, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, lança, nesta quarta-feira (31), seis novos editais do Fomento CultSP, com um investimento que ultrapassa R$ 91 milhões. Neste bloco, serão contemplados o fomento à economia criativa, a manutenção e preservação de museus e acervos, além da manutenção de TVs e Rádios Comunitárias, atividades e espaços de arte e cultura. As inscrições podem ser feitas até 30 de agosto.

O Fomento CultSP é o conjunto de ações que contemplam o ProAC Editais e a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Para realizar inscrição, que é gratuita, basta acessar o site www.fomento.sp.gov.br. Cada proponente poderá inscrever um projeto em cada edital. Para mais informações sobre cada uma das linhas de editais, basta acessar o site www.proac.sp.gov.br.

“Seguimos com o lançamento dos editais do Fomento CultSP, com foco em fortalecer a nossa cultura, economia e indústria criativas. Neste ano, o investimento nos editais é de R$ 317 milhões, pois acreditamos que a cultura tem um papel fundamental no desenvolvimento do Estado”, afirmou a secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Marília Marton.

Confira quais são os editais lançados neste quarto bloco:

Museus e acervos

Para os museus e acervos, o investimento total é de R$ 19 milhões, divididos em dois editais: Manutenção e Modernização de Museus e Salvaguarda de Acervo de Museus. O primeiro contempla 40 projetos e o segundo, 20 propostas.

Manutenção e modernização de espaços culturais

Com investimento de R$ 40 milhões, serão 80 projetos aprovados para realização de Plano de Atividades: refere-se ao plano de trabalho de 18 (dezoito) meses, que deve ser elaborado pelo proponente contendo um conjunto ações com base nas necessidades e interesses dos espaços culturais, prevendo a modernização dos espaços e/ou a manutenção das atividades.

Fomento à Economia Criativa

O Fomento à Economia Criativa terá um investimento total de R$ 22,5 milhões, com 60 projetos aprovados. O edital contempla atividades de criação, produção e distribuição de bens e serviços, modelos de negócios, gestão e empreendimento baseados em capital intelectual, que estimulam a geração de renda, criação de empregos, inclusão social, diversidade cultural e desenvolvimento humano. Serão admitidas ações culturais e criativas em diversas linguagens artísticas, incluindo design, moda e gastronomia, bem como a produção de mostras, feiras, festivais, seminários visando fortalecer a identidade cultural e promover um desenvolvimento sustentável e inclusivo.

TVs e Rádios Comunitárias

Para apoiar as iniciativas e atividades artístico culturais das rádios e TVs comunitárias do estado de São Paulo, estão sendo lançadas neste bloco duas linhas de editais: Manutenção de Radiodifusão Comunitárias e Manutenção de TVs Comunitárias. Serão 20 projetos aprovados em cada, com investimento total de R$ 10 milhões.

Próximo bloco

O próximo bloco de editais será lançado no dia 07 de agosto. Nele, constam premiações por trajetória para Mestres, para Grupos e Coletivos, aprimoramento técnico artístico – bolsas internacionais e aprimoramento técnico artístico voltados para participação em eventos internacionais, além de pesquisa e publicação de estudo cultural. Ao todo, serão R$ 10,3 milhões de investimento.

Editais já lançados

Além dos editais lançados nesta quarta-feira (31), o Fomento CultSP está com inscrições abertas para os destinados à cultura pop, audiovisual, patrimônio histórico, diversidade e cidadania, teatro, dança, música, artes visuais, circo, produções voltadas para o público infantil, difusão e escrita, leitura e biblioteca. Os prazos de inscrições e editais completos estão disponíveis no site proac.sp.gov.br/edital-fomento-cultsp/.

Fonte: Assessoria de Imprensa Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas