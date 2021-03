Grupo de Taiko de Atibaia apresenta show “Esperança” pelo YouTube

Com a energia dos sons dos tambores japoneses, os conhecidos grupos de taiko de Atibaia apresentam o tema “Esperança” para seu próximo show. O show “Esperança” tem como objetivo projetar as energias positivas para o futuro através do som dos tambores do taiko, nutrindo em todos nós este sentimento tão importante para o atual momento. A apresentação irá acontecer no dia 30 de março, às 19h através do canal do YouTube Wadan Taiko Ensemble.

O projeto do show “Esperança” foi um grande desafio para o grupo, a preparação, ensaios e organização tiveram que ser realizados de forma online, seguindo criteriosamente todas as normas sanitárias de segurança, como uso de máscaras, distanciamento social e álcool gel.

O show contará com a presença dos integrantes do Grupo Wadan, grupo profissional de taiko, em conjunto com os integrantes do Kawasuji Seiryu Daiko, inclusive as crianças, que são alunos e esperam ansiosamente compartilhar este momento com o seu público.

“Esperança” tem a direção musical de Jun Aoyama, que utiliza a música como principal elemento para compor a história e enredo do show, envolvendo o espectador com músicas de própria autoria, como “Tenkuu”, que traz o batimento do coração através de diversos instrumentos musicais, e demais músicas já conhecidas do público, como “Matsuri”.

O show “Esperança” terá 10 músicas em seu repertório, com duração aproximado de 01h15m.

Taiko

O taiko é um instrumento de percussão que está presente na história japonesa há pelo menos 1500 anos. É considerada uma forma de comunicação com os deuses e com os ancestrais. Foi usado ao longo da história em cerimônias festivas e religiosas, para motivar tropas na guerra e até como demarcador de áreas, limitando certa região de acordo com o espaço onde fosse audível o som dos tambores. Na era moderna, o taiko tornou-se uma manifestação artística e cultural, que já ultrapassou as fronteiras da Terra do Sol Nascente.

Wadan Taiko Ensemble

É um grupo profissional de Taiko, nascido do empenho e dedicação dos professores e mestres do Kawasuji Seiryu Daiko de Atibaia, que viajaram o mundo buscando aprofundar-se na arte dos tambores japoneses, com grandes mestres nos EUA e, é claro, no Japão, mais precisamente na cidade de Fukuoka.

Com grande destaque em mais de uma década de existência, o grupo tocou em festivais no Brasil e Japão, e tem sido convidado a participar de vários programas na TV brasileira, tais como o Altas Horas, Criança Esperança e a novela Sol Nascente (todos na Rede Globo), X-Factor e Terra Viva (no Grupo Bandeirantes) entre vários outros programas regionais.

Como o Japão, país onde o Taiko teve origem, o Wadan busca a harmonia entre a tradição e a modernidade. Sem se esquecer de suas origens, seus integrantes dedicam-se a descobrir as possibilidades rítmicas ilimitadas do Taiko, mesclando-as com movimentação cênica e efeitos visuais, buscando uma expressão artística vibrante como batimento cardíaco, a fonte primal de todo ritmo.

Kawasuji Seiryu Daiko

Em 2002, através do intercâmbio cultural promovido pela JICA ( Japan International Coorporation Agency), o Brasil recebe o professor Yukihisa Oda ( mestre de Taikô da academia Kawasuji Daiko da província de Fukuoka, Japão). Durante 2 anos o professor Oda transmite os seus conhecimentos a vários grupos, e neste período, sob sua orientação, é formado o grupo “Kawasuji Seiryu Daiko de Atibaia”.

Desde o início da sua existência, o grupo vem participando no grande evento da cidade, como Festa das Flores e Morango de Atibaia, Bon-Odori, Comemoração do aniversário da cidade de Atibaia, entre outro.Em 2005, o grupo consagra-se campeão brasileiro de Taikô na categoria Junior, conquistando a oportunidade de representar o Brasil no 8º Campeonato Junior de Taikô do Japão, realizado na província de Nagano. Em 2013, participou do festival de taiko no Japão, na cidade de Iizuka, província de Fukuoka.Nos últimos anos, o grupo Kawasuji Seiryu Daiko de Atibaia tem sido convidado para eventos culturais em diversas cidades do Sul e Sudeste do Brasil, participando também dos programas com “Altas Horas” (juntamente com grupos de Taikô Himawari e Shinkyo) e “Criança Esperança” da TV GLOBO.

Além de apresentar em várias cidades do Brasil, promove o evento chamado Japan Fest desde 2008. O grupo contém cerca de 60 integrantes, dividindo-se entre alunos de 6 a 70 anos de idade e tocadores mais experientes que se apresentam pelo Brasil, visando não somente da arte do Taikô no Ocidente, como também a aproximação das culturas do mundo através da Arte, criando laços de amizade cada vez mais forte.

O show “Esperança” foi realizado através da Lei de Incentivo Cultural Aldir Blanc através da Secretaria de Cultura de Atibaia, Compocat e Ministério do Turismo, o show é gratuito e acontecerá no dia 30 às 19h pelo YouTube.

Ficha técnica

Produção: Akina Aoyama

Diretor Musical: Jun Aoyama

Assistente de Direção musical: Lincoln Sugiyama

Assistente de Produção: Fumio Abiko

Assessoria de Imprensa: Cristiano Siqueira

Filmagem: Cine Cultura

Captação de áudio: Cine Cultura e Wadan

Design gráfico: Jun Aoyama

Edição: Wadan

Serviço

Show “Esperança”

Data: 30 de março às 19h

Local: Canal do YouTube @wadantaikoensemble

