Inscrição para concurso de microcontos do Sesi Aibaia termina dia 10

Se você gosta da arte de escrever e quer se desafiar, fique atento. As inscrições para a primeira edição do concurso de microcontos do Sesi terminam dia 10, próximo sábado. Microconto é uma técnica de escrita onde o autor pode usar até 150 caracteres para contar sua história.

(Imagem Ilustrativa de Hannah Olinger por Unsplash)

Para participar, além de muita criatividade, é necessário ter frequentado uma das unidades Estação de Cultura do Sesi. Em Atibaia, a Estação de Cultura Sesi fica na Rua da Meca, 360 – Jardim das Cerejeiras.

A primeira edição do concurso de Microcontos: Prêmio Carrascoza Sesi SP conta com três categorias de premiação. A infantil para adolescentes entre 11 e 14 anos, juvenil de 15 a 17 anos e adulto 18+. De acordo com o regulamento, cada candidato pode inscrever até três microcontos – que devem ser inéditos. A inscrição deve ser feita pela internet, no site da Estação de Cultura de Atibaia. Quem tiver dúvidas ou dificuldades, pode ir até a unidade pra atendimento presencial.

A relação com os classificados será divulgada no dia 27 de setembro e a premiação está prevista para o dia 26 de outubro, na Estação de Cultura de Atibaia.

Sobre o Concurso

O Concurso tem como objetivo promover a cultura literária entre o público-alvo das Unidades Estação SESI de Cultura, do SESI-SP, valorizando, fomentando e difundindo a produção literária dos cidadãos, ressaltando o papel do Serviço Social da Indústria como participante ativa na formação cultural da população como um todo. As participações se darão de forma autônoma e voluntária, proporcionando, aos participantes, o desenvolvimento de aspectos técnicos, de sensibilização, apreciativos e formativos na linguagem artística da Literatura.

Inscrições Concurso de Microcontos: PRÊMIO CARRASCOZA SESI-SP

Onde: Estação de Cultura – Atibaia. Endereço: Rua da Meca, 360 – Jardim Cerejeiras

Quando: Inscrições até dia 10 de agosto pelo site atibaia-cultura.sesisp.org.br

Quem pode participar: jovens a partir de 11 anos de idade

Para ler o regulamento e outras informações sobre o concurso, clique aqui.

Fonte: Assessoria de Comunicação SESI