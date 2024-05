Inscrições para workshops do 8º Festival Gastronômico de Atibaia estão abertas

O Festival Gastronômico de Atibaia está de volta com diversas novidades neste ano: além de show e teatro para animar a abertura do evento culinário e novas premiações incluindo garçons e clientes, estão abertas as inscrições para os workshops que acontecerão no fim de semana de abertura do festival, nos dias 1º e 2 de junho, na Praça da Matriz (Praça Claudino Alves, Centro).

(Imagem Ilustrativa de Annie Spratt por Unsplash)

Vagas limitadas

Serão três workshops imperdíveis ministrados pelo Instituto Gourmet, nos segmentos de Massas Frescas, Pães e Salgados Fritos, sendo 20 vagas para cada capacitação. Com atividades práticas e criação de receitas, os workshops são uma oportunidade única para aprimorar habilidades culinárias, além de conhecer profissionais do mesmo segmento, aprendendo novas técnicas e conhecendo mais sobre a gastronomia da cidade.

Inscrições

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas AQUI. Durante a inscrição é necessário preencher os dados pessoais, como nome completo, telefone, data de nascimento e endereço, além do tipo de workshop que deseja participar. Vale ressaltar que a inscrição é gratuita e ao alcançar o número de inscritos (20 para cada segmento) o link será fechado.

O que é o workshop?

Com o objetivo de aprofundar conhecimentos, o workshop é uma ação que busca a troca de experiências e o desenvolvimento de habilidades práticas em um ambiente colaborativo e participativo. Durante o workshop, o público poderá conhecer a diversidade da gastronomia relacionada aos três temas (Massas Frescas, Pães e Salgados Fritos), além de aprender mais sobre a culinária de Atibaia de forma gratuita.

Atrações + Workshops no festival

Além dos workshops, o destaque da abertura será a banda de forró universitário Rastapé, que subirá ao palco no dia 1º de junho, às 20h. No segundo dia, 2 de junho, será a vez do teatro infantil “Encantos – Disney”, às 17h, ambos na Praça da Matriz, além de stands com guias turísticos, receptivos e produtores rurais.

Datas e horários

Workshop 1 – Massas Frescas (20 vagas)

Data: 01/06 (Sábado)

Horário: 13h às 16h

Data: 02/06 (Domingo)

Horário: 9h às 12h

Data: 02/06 (Domingo)

Horário: 13h às 16h

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia