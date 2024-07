Intermusic apresenta Musical “No Escurinho do Cinema tem TV em Cartaz” na sexta-feira (26)

A Intermusic Escola de Música apresenta, na sexta-feira (27), às 20h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), o novo Espetáculo do Coro Cênico Intermusic Atibaia.

(Foto: Divulgação / Intermusic Atibaia)

“No Escurinho do Cinema tem TV em Cartaz” é um show alegre e divertido, tendo como repertório temas de Filmes e TV, sob Regência e arranjos de Adriana Trevizan.

A apresentação é gratuita e faz parte da programação do Festival de Inverno de Atibaia 2024. Os ingressos devem ser retirados com antecedência na bilheteria do Cine Itá.

Fonte: Assessoria de Imprensa Intermusic Escola de Música