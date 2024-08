A Intermusic Escola de Música apresenta, no próximo domingo (4), no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), três espetáculos musicais com os elencos dos Cursos de Teatro Musical.

(Imagem: Divulgação)

Confira os horários:

14h00 – Sítio do Pica Pau Amarelo

16h45 – Descendentes

19h45 – A Bela e a Fera

Ingressos e informações através do WhatsApp 11 997495986

Fonte: Assessoria de Imprensa Intermusic Escola de Música