Literatura: Pedro Bandeira estará no “Papo com o Autor” nesta terça-feira (8)

Um dos autores de literatura juvenil de maior sucesso no país, Pedro Bandeira estará no “Papo com o Autor” desta terça-feira, 8 de junho, às 18h15, em realização da Prefeitura de Atibaia por meio da Secretaria de Educação, em parceria com a Editora Moderna. A conversa ocorre de forma virtual pelo link https://www.youtube.com/watch?v=OLwmxTYtuZs .

O escritor Pedro Bandeira (Foto: Divulgação)

Pedro Bandeira trabalhou em teatro profissional como ator, diretor e cenógrafo antes de iniciar sua carreira de escritor com histórias infantis publicadas em revistas de banca da Editora Abril, em 1972. A partir de 1983, tornou-se exclusivamente escritor, com o livro “O dinossauro que fazia au-au”. Sua obra, direcionada para crianças e jovens, reúne contos, poemas e narrativas de diversos gêneros.

Em 1984, Bandeira lançou o livro “A droga da obediência”, que deu início à sua série de maior sucesso: Os Karas. É autor também de outras obras como “O fantástico mistério de Feiurinha”, “O mistério da fábrica de livros”, “Pântano de sangue”, “A droga do amor”, “Agora estou sozinha…” e “A marca de uma lágrima”. Recebeu vários prêmios, incluindo Jabuti, APCA, Adolfo Aizen e Altamente Recomendável, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia