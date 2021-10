Oficina de fotografia com celular será realizada no próximo sábado (9) em Atibaia

No próximo sábado (9) acontece a oficina gratuita de fotografia com celular, ministrada pela artista visual Alline Nakamura, com apoio da Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura. O evento será realizado na Casa de Cultura Jandyra Massoni (Praça Aprígio de Toledo, nº 130, Centro) e os alunos serão divididos em duas turmas – a primeira no período da manhã, das 9h às 11h, e a segunda durante a tarde, das 14h às 16h. Os interessados em aprender sobre a arte da fotografia utilizando o próprio celular poderão escolher o período desejado e devem se inscrever no endereço https://forms.gle/1YZ7pgocCB1bkLw79.

(Imagem Ilustrativa: Free-Photos por Pixabay)

As vagas serão limitadas a 15 alunos por turma e para participar é necessário ter a partir de 14 anos de idade e apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 – que deve conter, no mínimo, a primeira dose registrada. Os alunos também participarão de uma pequena caminhada para colocar em prática as técnicas ensinadas na oficina.

O evento faz parte do Projeto Vistas de Lá e Cá, contemplado pelo Prêmio ProAC LAB-Expresso – iniciativa da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, do Governo do Estado de São Paulo, e amparado pela Lei Aldir Blanc, de apoio à cultura, por meio do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal.

Alline Nakamura tem uma trajetória de mais de 18 anos dedicada a fazer uma investigação de cenas do cotidiano por meio da fotografia. “Esta oficina tem o propósito de apresentar o olhar fotográfico à população, despertar o interesse pela técnica da fotografia e valorizar no imaginário destas pessoas as ricas imagens do cotidiano da nossa cidade”, explica a artista.

Vistas de Lá e Cá

O projeto Vistas de Lá e Cá consiste em uma exposição fotográfica itinerante, realizada no Cine Itá e no Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret no último mês de junho. Buscando contribuir no despertar de uma percepção visual mais poética, reflexiva e crítica de cada cidadão para o seu entorno, a exposição foi composta por dois ensaios: “À terra desce”, com fotografias de paisagens diversas, registradas de 2010 a 2020, que estiveram expostas na mostra coletiva do Diário Contemporâneo de Fotografia, em Belém – PA; e “Reminiscências Brasileiras de Yukio Mishima”, com registros feitos em 2018 por Alline Nakamura e pelo artista Yukie Hori. Também integraram a exposição as imagens de paisagens produzidas pelo Clube Atibaiense de Fotografia, do qual Alline faz parte desde 2005.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia