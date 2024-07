Oficinas de Comidas Mexicanas e Saladas do Projeto Cozinha Sustentável acontecem nesta terça (30)

A Atibaia Saneamento, uma das operações do grupo Iguá e responsável pelo serviço de esgotamento sanitário da cidade, inicia, nesta terça-feira (30), o programa Cozinha Sustentável. A 3ª edição do projeto social traz a importância da conscientização sobre o reaproveitamento dos alimentos e, por meio dos conhecimentos adquiridos, oportunidades para gerar uma renda ou até mesmo um trabalho.

(Foto: Divulgação / Atibaia Saneamento)

As aulas serão realizadas em formato de oficinas e cada uma das 12, que acontecerão no decorrer deste segundo semestre, abordará temas distintos sobre o universo da culinária. Além de técnicas, formas de preparo, dicas e receitas, a iniciativa visa a qualificação de homens e mulheres para a aplicação dos conteúdos nos mais diversos espaços, possibilitando novas visões de futuro que podem transformar a realidade das pessoas de forma saudável e sustentável.

As oficinas 1 e 2 terão como tema o preparo de comidas mexicanas, o chilli e de saladas, o tabule. Apostilas serão distribuídas com todo o conteúdo que a oficina irá trabalhar e durante as atividades, os participantes poderão vivenciar na prática as principais exigências e desafios da gastronomia profissional. Ao final dos encontros, todos poderão degustar os pratos elaborados e trocar suas experiências.

“Os 12 temas foram cuidadosamente pensados e escolhidos com o objetivo de disseminar conhecimento e informações sobre os alimentos. Além de promover a conscientização dos munícipes, o projeto é responsável por gerar oportunidades para empreender, comercializar no ramo da gastronomia”, afirma o diretor da Atibaia Saneamento, Mateus Banaco.

As inscrições para a formação das turmas são gratuitas, porém limitadas. Para participar, os interessados devem dirigir-se pessoalmente ao Núcleo de Inclusão Produtiva ou via WhatsApp pelo número (11) 97443-8930. Para cada oficina, serão formadas duas turmas, uma no período da manhã, das 9h às 11h30, e outra à tarde, das 13h às 15h30.

Serviço:

Cozinha Sustentável – Oficinas 1 e 2.

Quando: 31 de julho, às 9h – Comidas mexicanas e às 13h – Saladas.

Local: Núcleo de Inclusão Produtiva do município de Atibaia – Rua Gonçalves Dias, nº 265 – Jardim Cerejeiras.

Quem pode se inscrever: Toda a população de Atibaia com mais de 18 anos.

Inscrições: Pessoalmente no Núcleo de Inclusão Produtiva ou por meio do WhatsApp (11) 97443-8930.

Fonte: Assessoria de Imprensa Atibaia Saneamento