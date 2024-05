Oficinas gratuitas do Festival Brasileiro de Nanometragem acontecem em Atibaia

O Festival Brasileiro de Nanometragem, iniciativa direcionada a filmes com duração máxima de 45 segundos, volta a acontecer em Atibaia, realizando, em parceria com a Prefeitura, uma série de oficinas gratuitas nos bairros Jardim Imperial, Caetetuba, Portão e Alvinópolis, entre os dias 16 e 24 de maio. A inscrição de filmes no festival, que será realizado em junho na Praça da Matriz, também é gratuita, e o prazo foi prorrogado até 19 de maio.

(Imagem: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Datas das oficinas

Jardim Imperial – 15 vagas

Dias 16 e 17 de maio, às 19h

Escola Estadual Prof. Fulvia Maria Aparecida Cancherini Fazzio

R. Tóquio, s/n

Caetetuba – 15 vagas

Dias 16 (às 19h30) e 18 de maio (às 16h)

Complexo Santa Clara

Av. Prof. Flávio Pires de Camargo, nº 1200

Portão – 15 vagas

Dias 21 e 22 de maio, às 18h

Circo Teatro do Sabonete

Rua Antônio da Cunha Leite, nº 1771

Alvinópolis – 15 vagas

Dias 23 e 24 de maio, às 18h

Centro Comunitário Alvinópolis Armando Petrucci

Praça Alvise Abramo, s/n

Como se inscrever?

Para se inscrever é necessário encaminhar nome completo e bairro em que pretende fazer a oficina para o e-mail: festivaldenanometragem2024@gmail.com . O prazo é de até um dia antes da realização da oficina pretendida e as vagas serão preenchidas conforme a ordem de chegada dos e-mails recebidos.

Além das oficinas, o festival ainda promoverá o projeto “Cine Fusca”, com mostras especiais em locais públicos para exibir os filmes produzidos nas aulas práticas nos bairros.

Nanometragem

O formato de nanometragem facilita a participação de produtores iniciantes e amadores, que podem fazer seus vídeos sem a necessidade do uso de equipamentos profissionais, o que possibilita aos criadores destacar-se pela sua capacidade criativa na execução do filme.

Inscrições para o Festival Brasileiro de Nanometragem

Abrangendo diversas categorias do audiovisual, como documentário, ficção, animação, videoclipes, videopoema e outros filmes experimentais, o festival ainda está com inscrições abertas, com mais informações no regulamento disponível no site do evento: www.festivaldenanometragem.com.br .

A exibição dos filmes e a cerimônia de premiação acontecerão no dia 8 de junho, na Praça da Matriz. Os filmes selecionados receberão o símbolo “Golden Laurel” e serão apresentados no 29º Festival Internacional de Contis, na França.

Realização

Uma importante iniciativa de fomento ao setor audiovisual da região, o 11º Festival Brasileiro de Nanometragem é realizado com recursos do Fundo Municipal de Cultura pela Associação Incubadora de Artistas, com apoio da Prefeitura de Atibaia e do Conselho Municipal de Políticas Culturais (COMPOCAT).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia