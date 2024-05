Cantora Ana Carolina se apresentará no aniversário de 359 anos de Atibaia

A cantora, compositora e multi-instrumentista Ana Carolina é a quarta e última atração confirmada na programação do aniversário de 359 anos de Atibaia. Após anunciar o show do cantor de pagode Ferrugem no dia 21, do sertanejo Michel Teló no dia 23 de junho e da banda de rock Os Paralamas do Sucesso no dia 24, a Prefeitura confirmou a contratação da cantora, que sobe ao palco no segundo dia da festa, 22 de junho.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Quatro dias de festa

No aniversário deste ano, Atibaia terá quatro dias de festa, com essa programação de shows imperdíveis que começa já na sexta-feira, dia 21 de junho, e vai até o dia do aniversário da cidade, em 24 de junho. Com a confirmação da cantora, está completo o time de artistas que vai animar a programação de 2024.

“Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você”

No show que Ana Carolina apresentará em Atibaia, “Ana canta Cássia – Estranho Seria Se Eu Não Me Apaixonasse Por Você”, uma das mais importantes vozes da MPB revisita os incontáveis sucessos de outra figura marcante na música brasileira, Cássia Eller.

Dirigido pelo premiado diretor Jorge Farjalla, o espetáculo é dividido em cinco atos, cada um deles conduzido por um sucesso de Cássia. “Cartas”, logo na abertura do show, traz canções que se comunicam em estado de poesia pura, enquanto “Palavras” começa a investigar outros universos das duas cantoras, incluindo a paixão mútua pelo samba. “Sabotagem” é um momento cheio de questionamentos sobre o status quo e “Girassol” traz de volta a delicadeza, para coroar a celebração. Já o último ato promete ser um bis cheio de surpresas.

“Garganta”

Cantora, compositora, arranjadora, produtora, instrumentista, musicista e artista plástica, Ana Carolina coleciona sucessos desde que lançou seu primeiro disco, em 1999. Com uma carreira que inclui 12 álbuns, seis DVDs e mais de cinco milhões de discos vendidos, a cantora já ganhou sete vezes o Prêmio Multishow de Música Brasileira, três vezes o Troféu Imprensa e uma vez o Prêmio TIM de Música. O primeiro grande sucesso, “Garganta”, viria já no primeiro álbum. Depois dele, emplacou cerca de 30 singles nas paradas brasileiras.

As composições da artista já foram gravadas por nomes importantes, como Maria Bethânia, Gal Costa, John Legend, Esperanza Spalding, Chiara Civello, Jorge Vercillo, Mart’nália, Zizi e Luiza Possi, Pedro Camargo Mariano, Preta Gil, entre outros. Em suas composições, também fez parcerias com artistas como Seu Jorge, Luiz Melodia, Gilberto Gil e Guinga.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia