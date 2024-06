Prefeitura de Atibaia abre inscrições para a 3ª Feira Cultural da Diversidade

Na terça-feira (18), a Prefeitura de Atibaia e o Coletivo Pajubá abriram as inscrições para interessados em participar da 3ª Feira Cultural da Diversidade. Prevista para acontecer no dia 29 de junho, das 14h às 21h, na Praça do Migrante Nordestino, o evento tem inscrições gratuitas e o processo de seleção das barracas é voltado a empreendedores residentes em Atibaia que se identifiquem como pessoa LGBTQIAPN+.

(Imagem Ilustrativa de Alexander Grey por Pixabay)

Inscrições

Pessoas LGBTQIAPN+ que já sejam ou tenham interesse em se tornar empreendedoras podem se inscrever até a próxima segunda-feira, dia 24, encaminhando e-mail para feiralgbtatibaia@gmail.com .

Além de cópias do documento de identidade e comprovante de endereço atualizado (no máximo dois meses), é necessário enviar ficha de inscrição e autodeclaração, devidamente preenchidas e assinadas, anexos ao e-mail. Ficha e autodeclaração estão disponíveis no regulamento da feira, publicado na segunda-feira (17) em uma edição extraordinária da Imprensa Oficial Eletrônica.

Quantidade de vagas

No total, são 18 vagas: oito para a venda de produtos de arte, artesanato, roupas e acessórios, seis para o fornecimento de alimentos (doces e salgados) e quatro barracas para comercialização de bebidas. O Fundo Social de Solidariedade e o Coletivo Pajubá não precisarão participar do processo de inscrição.

Qualificação e mais detalhes

Os expositores serão selecionados de acordo com o número de vagas, tipo de produtos e por ordem de inscrição. Os interessados qualificados que ultrapassarem o número de vagas disponíveis ficarão em uma lista de espera e poderão ser chamados se houver desistência de vaga. As obrigações dos expositores que forem selecionados, a estrutura que será oferecida pela Prefeitura e outros detalhes também estão relacionados no regulamento da feira.

Respeito à diversidade de gênero

A iniciativa pretende alcançar lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, queers, intersexuais, assexuais, pansexuais, não-binários e demais pessoas que se encontram fora das formas binárias de gênero e sexo, indivíduos que historicamente foram marginalizados e excluídos da representatividade social. Casos não contemplados nessa descrição serão encaminhados para uma comissão gestora composta por funcionários da Secretaria de Cultura.

A ideia é ampliar os espaços de respeito à diversidade na cidade, oferecendo a pessoas LGBTQIAPN+ a oportunidade de empreender e encontrar uma possibilidade de autonomia e independência financeira.

3ª edição

Marcando as celebrações do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, comemorado em 28 de junho, a Semana 2024 acontecerá de 26 a 30 de junho, com roda de conversa, mostra de arte e Festival Voz de BIXA, além das apresentações artísticas na Feira Cultural da Diversidade. A programação está sendo finalizada pela Secretaria de Cultura e será divulgada em breve nos canais oficiais e redes sociais da Prefeitura.

