Primeiro “Festival Mais Diversidade” acontece neste sábado (18) em Atibaia com ingressos gratuitos

O Festival Mais Diversidade é uma iniciativa dos mesmos produtores da já tradicional festa Aceita de Atibaia e celebra o “Dia Internacional de combate à LGBTfobia”, comemorado no mês de maio. Na programação, dez atrações dividem o palco e pista da Casa Garden com os mais diversas performances. Na portaria do evento, Fran Macedo será a hostess da noite recepcionando os convidados.

(Imagem Ilustrativa de Alexander Grey por Unsplash)

Enquanto a dj Tupyá abre os trabalhos com um set de brasilidades, a cantora e compositora Tatá Black apresenta no palco uma potente apresentação de canções famosas por intérpretes negros. No repertório músicas de Elza Soares, Gilberto Gil, Sandra de Sá, Milton Nascimento, Alcione entre outros. Além das participações de Vitoria Moretini, Taju Benitez, Rafa Freitas e Jhow Guimarães. Ainda no palco, a drag Mya Minogue prepara uma performance inédita.

O evento, previsto para acontecer às 21h do dia 18 de Maio, conta também com as apresentações de seis djs na pista indoor. São eles Ruth Dalps, Alec Nogueira, Felipe Ferreira, Felipe Silva, Hayana e Ronaldo Lima. Na cabine o som é predominantemente pop, mas os sets mesclam no repertório a personalidade de cada deejay com um resgate aos hinos da cultura LGBT e também os hits atuais.

Segundo os organizadores, o festival tem como objetivo comemorar as conquistas do movimento LGBTQIAP+ e conscientizar a população sobre a importância de combater o preconceito. Além de servir de alavanca para músicos, djs e drags performáticas de toda a região.



O festival conta com o apoio do coletivo LGBTQIAP+ de Extrema (MG), coletivo Pajubá, Átomo Studio, Blog da Cidade, Pousada Porto X , Auto Escola Fênix, Esquisitice Tatoo e Uó Produções.

O Festival é um evento sujeito à lotação máxima, garanta seu ingresso gratuito antecipadamente no site www.aceitafesta.com.br/festival

Serviço

Festival Mais Diversidade

Dia 19 de Maio, 21h – Atibaia | SP

Avenida Walter Engracia de Oliveira, 52

Maiores de 18 anos

Ingressos gratuitos e limitados em:

www.aceitafesta.com.br/festival

Fonte: Assessoria de Imprensa Festival Mais Diversidade