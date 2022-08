Programa Via Rápida oferece cursos de auxiliar administrativo e frentista em Atibaia

Estão abertas as inscrições para os cursos de auxiliar administrativo e frentista, pelo programa Via Rápida, em Atibaia. São 50 vagas para cada curso, oferecidas em dois turnos diferentes. As inscrições devem ser realizadas pelo site cursosviarapida.sp.gov.br ou no Sest Senat (Rua das Juçaras, 110 – Jardim das Palmeiras), local de realização dos cursos.

As aulas, de segunda a sexta das 8h às 12h no turno da manhã e 13h30 às 17h30 à tarde, começam em 29 de agosto e têm duração de 15 dias para frentista e 17 dias para auxiliar administrativo.

O Via Rápida, do Governo do Estado de São Paulo, oferece cursos gratuitos de qualificação profissional para jovens e adultos em busca de melhores oportunidades de emprego e de geração de renda. Os alunos que terminarem o curso, mediante a 75% de frequência e outros critérios, podem requisitar a bolsa auxílio de R$ 210.

Para outras informações entre em contato com o Sest Senat pelos telefones (11) 2410-1907 ou (11) 2410-1908.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia