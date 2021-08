Projeto Guri prorroga inscrições para segundo semestre de 2021

As inscrições para cursos gratuitos de música do Projeto Guri, que conta com um polo em Atibaia, foram prorrogadas até 24 de setembro. As aulas são oferecidas no contraturno escolar, para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos incompletos. Para participar não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos.

Os interessados têm até 24 de setembro para se inscreverem, de maneira on-line, por meio do endereço http://wae.projetoguri.org.br:8080/waeweb/servlet/hnwvcndrwdg?1,2021,2,1 , bastando preencher um formulário a partir de qualquer plataforma (celular, tablet, computador, etc).

Os formulários preenchidos nos meses de junho e agosto continuam valendo. Vale lembrar, no entanto, que o preenchimento e envio do formulário de inscrição não garante a matrícula, que dependerá da quantidade de vagas disponíveis no curso escolhido e da ordem de inscrição.

Caso haja vaga, o candidato receberá da coordenação do polo um e-mail de boas-vindas com o número de matrícula e uma senha de acesso ao Portal do Aluno. No Portal, o aluno deverá anexar os documentos solicitados e preencher um questionário social. Caso não haja vaga, o cadastro entrará, automaticamente, em uma lista de espera (conforme ordem de inscrição).

É importante ressaltar que há faixas etárias apropriadas para o início em cada curso, considerando razões de caráter pedagógico e de estrutura física relacionadas ao desenvolvimento cognitivo, de maturidade muscular, tonicidade, coordenação motora fina etc.

As aulas seguem por meio do ensino remoto, por enquanto, mas o retorno presencial está sendo preparado com segurança.

Mais informações no telefone (11) 9.7278-0247 ou na página sobre os cursos disponibilizada no site do Projeto Guri: http://www.projetoguri.org.br/acontece/dia-7-de-junho-as-8h-projeto-guri-abre-temporada-de-matricula-para-o-segundo-semestre-de-2021/ .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia