Projeto “Vistas de Lá e Cá” está em exposição no Cine Itá Cultural em Atibaia

Desde a última sexta-feira (4) o Cine Itá Cultural Atibaia está com uma exposição da artista visual e professora Alline Nakamura disponível para visitação do público. Trata-se do Projeto “Vistas de Lá e Cá”, que foi contemplado pelo Prêmio ProAC LAB-Expresso – iniciativa da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, do Governo do Estado de São Paulo, e amparado pela Lei Aldir Blanc, de apoio à cultura, por meio do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal. A mostra também conta com o apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia.

Projeto “Vistas de Lá e Cá” está em exposição no Cine Itá Cultural (Foto: Divulgação)

A abertura da exposição foi realizada de maneira virtual com roda de conversa, debate e tradução em libras, mas a população pode conferir a mostra pessoalmente, já que os painéis fotográficos estão dispostos nas portas de vidro do Cine Itá Cultural, com possibilidade de visualização por quem passar pela Rua Visconde do Rio Branco, atrás da Igreja Matriz de Atibaia.

O projeto é uma exposição itinerante da artista, que tem uma trajetória de 18 anos dedicada a fazer uma investigação de cenas do cotidiano por meio da fotografia. “Vistas de lá e cá” busca contribuir no despertar de uma percepção visual mais poética, reflexiva e crítica de cada cidadão para o seu entorno.

Conforme a artista, “a fotografia tem o poder de aproximar distâncias temporais e espaciais, de ampliar o alcance imagético e afetivo por meio de imagens, de tornar as pessoas mais atentas, abertas para acolher e apreender o mundo, em suas múltiplas camadas de vivências individuais e coletivas”.

A exposição vai percorrer as cidades de Atibaia e Lins, terra natal de Alline Nakamura, e é composta por dois ensaios fotográficos: “À terra desce”, fotografias de paisagens diversas, registradas de 2010 a 2020, que estiveram expostas na mostra coletiva do Diário Contemporâneo de Fotografia, em Belém-PA; e “Reminiscências Brasileiras de Yukio Mishima”, com registros feitos em 2018 por Alline e pela artista Yukie Hori, na Fazenda Tarama, situada no limite entre Lins e Guaiçara, onde o famoso escritor japonês passou uma temporada no Brasil, no ano de 1952.

Também fazem parte da exposição imagens de paisagens produzidas pelo Clube Atibaiense de Fotografia, do qual a artista faz parte desde 2005. E a mostra ainda conta com o apoio do Centro Universitário Unifaat e loja Mary Biju.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia