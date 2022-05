Roda de samba com PROJETO R.O.Z.A. tem início no próximo dia 7 em Atibaia

Muito samba, alegria e diversão. Esse é o objetivo do evento “Roda de Samba com PROJETO R.O.Z.A.”, promovido pela Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, que levará a cultura de roda de samba para todos os bairros da cidade em todos os primeiros sábados de cada mês. E, para começar, a animação tomará conta da praça Guilherme Gonçalves (José Alvim), no próximo dia 7, a partir das 16h. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O PROJETO R.O.Z.A. leva e eleva o nome de Atibaia em todos os lugares por onde passa. A banda já participou de grandes shows com Vou Pro Sereno, Grupo Percepção, Marcelinho Freitas, Marcio Art, Pique Novo, Banda Raça Negra, Chrigor, Marquinhos Sensação, entre outros. No último dia 24 de abril, gravou o primeiro DVD em Contagem, MG, com lançamento previsto para junho em todas as plataformas digitais.

As rodas de samba trazem histórias e tradições, atraindo diversos admiradores desse gênero musical, que une a informalidade, com músicos tocando ao ar livre com seus instrumentos típicos de um bom samba, como violão, cavaquinho, reco-reco, pandeiro, surdo, entre outros. As letras ganham voz com o acompanhamento do público, que faz um espetáculo à parte.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia