Secretaria de Cultura promove teatro de sombras “Histórias Pintadas”

E se de repente o mundo começar a girar ao contrário? Assim começam as aventuras e desventuras de um personagem chamado Moço, que vai fazer de tudo para tentar resolver os problemas que estão acontecendo com a natureza. No teatro de sombras “Histórias Pintadas”, o personagem irá se deparar com animais, pessoas diferentes, terras estranhas e seres fantásticos esquecidos.

Apresentado pela Cia Articularte e promovido pela Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, o espetáculo será realizado na próxima quinta-feira (2), às 15h, no canal oficial da Prefeitura no YouTube (youtube.com/prefeituradaestanciadeatibaia), seguido de uma oficina de construção de figuras e projeção de sombras.

A peça teatral direcionada ao público infanto-juvenil tem início quando o personagem Moço e seu boi Buriti apostam uma corrida e acabam pisando no rabo de uma onça (mítica ou ancestral). A partir disso, o mundo começa a girar ao contrário e surgem relâmpagos sem chuva, secas surpreendentes, estiagens inesperadas, estouros de barragens, entre outros acidentes causados por descuidos ou falta de planejamento. Moço tenta consertar o mundo e acaba passando por uma transformação que lhe traz um novo olhar sobre o convívio com todos os seres e biomas. A história mostra que tudo está interligado e cada ação do homem pode repercutir na vida ou no sistema de cada animal, planta ou paisagem.

De acordo com a Cia Articularte, a ideia de desenvolver uma peça de teatro com o nome “Histórias Pintadas” surgiu a partir da existência de muitos contos populares ou folclóricos que envolvem onças, conhecidas também como animais misteriosos e surpreendentes. Diversas histórias indígenas e sertanejas sobre este animal já foram criadas e transmitidas para várias gerações, abordando noções de imaginário, perigo e crendices, além de outras metáforas.

O teatro de sombras é uma arte milenar que surgiu no sudeste da Ásia e tem grande relevância cultural na China, Indonésia, Malásia, Tailândia e Camboja. A modalidade faz parte das peças de animação, como o teatro de marionetes, de bonecos e de máscaras. Suas técnicas envolvem uma tela de cor clara e um foco de luz, em que sombras de silhuetas de figuras humanas, animais ou objetos são projetadas, remetendo o espectador a um mundo de fantasia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia