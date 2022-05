Semana André Carneiro será realizada de 6 a 12 de maio em Atibaia

Para comemorar o centenário do célebre artista atibaiense André Carneiro e da Semana da Arte Moderna de 1922, a Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, irá realizar a 9ª Semana André Carneiro entre os dias 6 e 12 de maio. O evento criado por Márcio Zago contempla a participação de artistas locais das mais variadas vertentes culturais.

Centro Cultural André Carneiro (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No próximo dia 5 de maio, as oficinas de fotografia e de literatura anteciparão a programação da Semana André Carneiro. As atividades fotográficas terão orientações de Alline Nakamura, tendo como ponto de partida as fotos de André Carneiro. A parte literária será ministrada por Juliana Gobbe, que realizará duas oficinas poema-objeto, aproximando os participantes com a obra do homenageado a partir do livro “Espaço Pleno”. Os materiais produzidos durante as atividades irão compor a exposição “André Carneiro e os Oficinandos – Releitura Artística”, que será montada no Centro Cultural André Carneiro.

Os eventos da Semana têm início oficialmente no dia 6 de maio, no Cine Itá Cultural, a partir das 20h, com apresentação musical de Tiane Tessaroto e Eliezer Guilherme; inauguração da exposição “O Modernismo em Atibaia”; lançamento do Prêmio Semana André Carneiro de Literatura; e lançamento do “Caderno da Semana” edição especial. No dia seguinte, 7 de maio, será exibido o longa-metragem “Alguém”, baseado no conto “O Mudo”, de André Carneiro. Já no domingo, 8, as exposições Tentativa; A Arte Fotográfica de André Carneiro; André Capista; André Carneiro e os Oficinandos – Releitura Artística; e a exposição comentada serão realizadas no Centro Cultural André Carneiro, às 16h.

Nos dias 9 e 10 de maio, às 20h, “A Literatura de André Carneiro” acontecerá de forma on-line no canal oficial do Instituto Garatuja no YouTube (hiperlink aqui), com mediação do escritor Nelson de Oliveira e participação do editor Silvio Alexandre, do professor universitário e pesquisador Osvaldo Duarte e dos escritores Roberto Causo e Ramiro Giroldo. Outro evento on-line acontecerá no dia 11, com uma reflexão sobre o tema “O ato de criação fotográfico de André Carneiro”, realizado pela professora de cinema Josette Monzani e por Ana Luiza Gambardella.

Com o título “André Carneiro, Parapsicólogo e Hipnotizador”, o psicoterapeuta Paulo Urban ministrará palestra sobre o tema para estudantes universitários da área, no dia 12 de maio, no Auditório da FAAT, às 20h. Fechando a programação da semana no dia 13, às 20h, no Centro Cultural André Carneiro, haverá mais um evento da série “Depoimentos”, em que a ideia é reunir pessoas que conheceram ou que tenham histórias a respeito de André Carneiro. Neste ano teremos a presença de Dona Terezinha Sireira, Nelson de Souza, Álvaro Vulcano (Vulca), Gilberto Sant’Anna, Carlos Alberto Rosa, Araceles Stamatil, entre outros.

Arte Moderna em Atibaia

Como artista, André Carneiro conseguiu resultados que extrapolaram as fronteiras regionais, como a criação do periódico literário ”Tentativa” e duas exposições de Arte Moderna que realizou em Atibaia, ações que tiveram grande repercussão, levando o nome do município aos meios artísticos e intelectuais do país e do mundo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia