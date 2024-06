Sesi SP lança primeira edição de concurso de microcontos

O Sesi SP lança a primeira edição de concurso de microcontos, com o objetivo de fomentar a produção literária e proporcionar aos participantes uma plataforma para desenvolverem suas habilidades técnicas, sensibilidade artística e apreciação pela literatura.

(Imagem Ilustrativa de Hannah Olinger por Unsplash)

Participação

Para participar, os interessados devem ter frequentado pelo menos uma vez uma das unidades Estação Sesi de Cultura e estar dentro da faixa etária correspondente à sua categoria. As inscrições devem ser realizadas on-line, pelo site da Estação Sesi de Cultura.

O concurso está aberto para três categorias:

Infantil (11 a 14 anos)

Juvenil (15 a 17 anos)

Adulto (18 anos ou mais)

Cada participante pode inscrever até três microcontos inéditos em uma única categoria. As produções devem ser originais e escritas em língua portuguesa. A lista dos participantes classificados será divulgada no dia 27 de setembro de 2024.

Homenagem a João Anzanello Carrascoza

O concurso homenageia o renomado escritor João Anzanello Carrascoza, natural de Cravinhos (SP). Carrascoza é autor de importantes obras da literatura brasileira contemporânea, como “Trilogia do Adeus”, “Aos 7 e aos 40” e “Elegia do Irmão”, além dos livros de contos “Diário das Coincidências”, “Aquela Água Toda”, e “Tramas de Meninos”. Sua carreira literária foi reconhecida com diversos prêmios, incluindo o Jabuti, APCA, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e da Fundação Biblioteca Nacional. A presença do escritor no concurso enriquece a iniciativa, inspirando novos talentos a seguir seus passos no mundo literário.

O Concurso de Microcontos: Prêmio Carrascoza Sesi-SP é mais uma demonstração do compromisso do Sesi-SP em promover a educação, a cultura e a arte, contribuindo para a formação de cidadãos mais críticos e criativos.

Fonte: Sesi-SP