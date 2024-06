Show da banda Rastapé marca abertura do Festival Gastronômico de Atibaia

O 8º Festival Gastronômico de Atibaia começou com pé direito no final de semana, encantando o público com uma variedade de atrações gratuitas. Com um novo conceito e o tema “Sabores que Inspiram”, o festival trouxe diversão e cultura à Praça da Matriz, marcando o início de uma edição especial. Com 86 estabelecimentos participantes, a iniciativa vai até o dia 28 de julho.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Forró com Rastapé

“E amar até, amar até… Até quando Deus quiser”. A banda de forró universitário Rastapé foi o destaque do sábado (1º), agitando quase cinco mil pessoas com os sucessos “Colo de Menina”, “Beijo Roubado” e “Xote Swingado”, além das clássicas músicas nordestinas de forró. A banda animou o público, na Praça da Matriz, com quase duas horas de show, abrindo o festival com muita alegria e diversão.

Demais atrações

A União das Escolas de Samba de Atibaia (UESA), representada pelas escolas Independência e Mocidade da Vila, abriu o festival com muito samba no pé, animando o público e trazendo lembranças do Carnaval ao ritmo do samba-enredo “É Hoje”: “Diga espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu!”. O Projeto ROZA, que abriu o show da noite para a banda “Rastapé”, também animou o público com muito samba e pagode.

No domingo (2), a diversão continuou com a apresentação da “Faminha de Atibaia”, sempre muito querida e prestigiada pelo público, e se encerrou com o teatro infantil “Encantos – Uma Comédia Madrigal”, promovendo muita diversão para todas as crianças presentes. Mais de duas mil pessoas acompanharam as histórias musicais de Mirabel e da família Madrigal.

Workshops do Instituto Gourmet

Os workshops também foram um sucesso! Com três turmas, o evento culinário promoveu atividades e ensinamentos de Massas Frescas, Salgados Fritos e Pães, gerando conhecimento sobre cada assunto específico. Com turmas de 20 alunos cada, os cursos foram realizados pelo Instituto Gourmet. Os alunos colocaram a “mão na massa” e aprenderam a manipular os ingredientes, bem como a preparar e cozinhar os alimentos. O resultado foi de dar água na boca!

Cardápio do Festival

Prepare-se para as delícias do Festival Gastronômico: ravioli, bacalhau, bobó de camarão, moqueca, risoto, escondidinho, rabanada, pamonha, salmão, burrito, fettuccine, sorvetes, brownie e strogonoff, além de deliciosos lanches e porções. As categorias promovem inovação, trazendo o melhor da Culinária Brasileira, Internacional, Oriental, Comida Saudável, Hambúrgueres e Lanches Artesanais, Pizzas, Pasteis, Cafés, Sobremesas e Confeitaria. Para conferir todos os pratos e mais informações, como endereço dos estabelecimentos participantes e horário de funcionamento, clique AQUI.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia