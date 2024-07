Termina neste fim de semana a 40ª edição da Festa do Morango de Atibaia e Jarinu

A 40ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu chega à sua última semana, prometendo encerrar com grande estilo. Nos dias 20 e 21 de julho, o evento oferece uma ótima oportunidade para a família inteira aproveitar as delícias da estação e uma variedade de atividades emocionantes.

(Imagem Ilustrativa de Inha Pauliuchenka por Unsplash)

A festa acontece no Parque do Morango Duílio Maziero, situado na Estrada Municipal Campo dos Aleixos, com acesso pela Rodovia Edgard Máximo Zambotto, km 77. O evento funcionará das 10h às 23h, e aos domingos, das 9h às 19h30.

No sábado (20), às 22h, será realizada a tradicional queima de fogos, um espetáculo gratuito que promete maravilhar todos os presentes com um show de luzes e cores.

Programação Musical

Sábado, 20 de julho:

– 15:00 às 16:00** – Alex Reias / Rafael Santos / Jonas Leonardo

– 16:30 às 17:30** – Nilson

– 18:00 às 19:00** – Pedro Devides

– 19:30 às 20:30** – Terras de Gigante

– 21:00 às 22:30** – Tony Araujo, Cyro Aguiar, Angelo Máximo e New Step Dance

Domingo, 21 de julho:

– 13:00 às 14:00 – Gean Martins

– 14:30 às 15:30 – Banda Ponto e Vírgula

– 16:00 às 17:00 – Nataly Edon

– 17:30 às 18:30 – Kaito

Atrações para Toda a Família

Além dos shows musicais, a Festa do Morango oferece uma variedade de atrações para toda a família. O público poderá desfrutar de barracas com comidas típicas da região, exposições de produtos locais, um mini shopping com artesanatos e um parque de diversões.

A Festa

A 40ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu tem entrada gratuita e acontece nos dias 29 e 30 de junho e 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de julho, das 10h às 23h aos sábados e das 10h às 19h aos domingos. O evento é realizado pela Associação dos Produtores de Morangos e Hortifruti de Atibaia, Jarinu e Região, em parceria com as prefeituras de Atibaia e Jarinu.

O estacionamento estará disponível por R$ 20,00.

Como chegar

A Festa do Morango acontece no Parque do Morango “Duílio Maziero”, localizado no Campo dos Aleixos, em Atibaia. O acesso ao local é pela Rodovia Edgard Máximo Zambotto, Km 77 – saída 87 da Rodovia Dom Pedro I.