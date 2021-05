Aluna de Atibaia ganha etapa de concurso internacional de Redação de Cartas

Uma estudante do 1º ano do Ensino Médio da ETEC Prof. Carmine Biagio Tundisi venceu etapa estadual do Concurso Internacional de Redação de Cartas 2021 e irá representar o Estado na fase de disputa nacional.

A aluna Júlia Puga da Silva, de 15 anos, que cursou o Ensino Fundamental na E. E. Estudante Edinaldo Aparecido Salles, foi a vencedora do interior do Estado de São Paulo da 50ª edição do Concurso Internacional de Redação de Cartas, que neste ano tinha como tema da redação “Escreva uma carta a um familiar, contando sobre sua experiência da Covid-19”.

Promovido pela União Postal Universal (UPU), sediado em Berna, na Suíça, e realizado no Brasil pelos Correios, o concurso tem como objetivo incentivar a expressão da criatividade e o desenvolvimento dos conhecimentos linguísticos de crianças e adolescentes.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia