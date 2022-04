Alunos do da Rede Municipal de Atibaia participam do 1º SAEMA – 2022

A partir desta semana, nos dias 18, 19 e 20 de abril, os alunos do 1º ao 5º ano da Rede Municipal de Ensino vão participar do 1º Sistema de Avaliação das Escolas Municipais de Atibaia – SAEMA. Mais de oito mil estudantes farão parte do sistema de avaliação, que permite a análise da qualidade da educação da rede de ensino, por escola ou por turma, além da identificação individual do desenvolvimento de cada aluno, possibilitando que a gestão possua uma análise global e individual da aprendizagem e objetivos alcançados. Todas essas ações fazem parte do Currículo em Ação, que tem como objetivo a busca da qualidade e equidade.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As avaliações a serem realizadas são elaboradas considerando os conteúdos, habilidades, capacidades, descritores e direitos de aprendizagem cabíveis a cada ano/série presentes nos documentos oficiais norteadores da educação brasileira e no Currículo Municipal da Educação Básica de Atibaia.

Os gráficos e relatórios produzidos pelo SAEMA são ferramentas indispensáveis para um processo de aprendizagem de excelência, considerando que a atuação das Equipes Gestoras da Secretaria de Educação e das unidades escolares podem ocorrer de maneira imediata e assertiva, além de serem usados para a tomada de decisão para políticas públicas, investimentos, formação continuada de professores, aquisição de materiais pedagógicos, entre outros aspectos relevantes do processo de ensino e aprendizagem.

Ao participarem do Sistema de Avaliações da Educação Municipal de Atibaia, os estudantes ajudam a melhorar a sua aprendizagem e a da própria escola. A Secretaria Municipal de Educação ressalta que a participação do aluno é fundamental e contribuirá para aprimorar a Educação no município.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia