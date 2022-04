Atibaia conta com 150 vagas em vestibular da Univesp

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), em parceria com a Prefeitura de Atibaia, está oferecendo 150 vagas ao município para nove cursos totalmente gratuitos, com três eixos básicos de ingresso, via processo seletivo: Licenciaturas (com as opções de Letras, Matemática e Pedagogia), Computação (direcionada aos cursos de Bacharelado em Tecnologia da Informação e Engenharia de Computação) e Negócios e Produção (Engenharia de Produção, Administração e Tecnologia em Processos Gerenciais). Em Atibaia, são 50 vagas para cada eixo.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 25 de abril, às 23h59, no link vestibular.univesp.br. A prova (objetiva e redação) ocorrerá no dia 22/05, às 13h, e os locais oficiais serão divulgados no dia 13/05. O início das aulas está previsto para agosto de 2022.

O custo da inscrição no vestibular é de R$ 45,00. Para participar, não há limite de idade, basta ter concluído o ensino médio ou com o término previsto até o período da matrícula. No preenchimento da ficha de inscrição, os candidatos devem cumprir todas as etapas previstas, responder o questionário socioeconômico, indicar o CPF e seus dados pessoais. Também será possível, caso queira, fornecer os números de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de 2019, 2020 e 2021, para que os resultados sejam considerados na prova objetiva e integrados à nota final.

Os cursos são realizados a distância com alguns encontros presenciais no polo de apoio de cada cidade. No caso de Atibaia, está localizado na Avenida Dr. Joviano Alvim, 112, no bairro do Alvinópolis. Os cursos ocorrem via plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com tutores e facilitadores. Já os polos são espaços físicos onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades como provas e discussões em grupo.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá acessar o “Fale Conosco” do site da Vunesp, banca realizadora do vestibular: www.vunesp.com.br/faleConosco, e encaminhar sua mensagem ou, ainda, entrar em contato com o “Disque Vunesp”, por meio do telefone (11) 3874-6300, em dias úteis, das 8h às 18h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia