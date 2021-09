Atibaia participa da 7ª Olimpíada de Língua Portuguesa

Atibaia está muito bem representada na 7ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Para a etapa estadual, que acontece em outubro, Atibaia será representada pelos alunos do 5º ano da Escola Municipal Rita Lourdes de Almeida Alvim, que se destacaram com o poema “Desafio na Pandemia”.

A Olimpíada de Língua Portuguesa acontece como parte do Programa “Escrevendo o Futuro”, desenvolvida pelo Itaú Social, em parceria com o Ministério da Educação, e visa reconhecer o trabalho de professores e estudantes desde o 5° ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio de escolas públicas de todo o país. O objetivo é estimular os alunos a adquirirem maior interesse pela leitura e escrita.

Professores e alunos realizam oficinas de escrita e leitura a partir de material pedagógico distribuído aos educadores inscritos. Na sequência, os estudantes realizam produções e o professor elabora um relato de prática e a linha do tempo do percurso dos trabalhos com os alunos, que passam por uma comissão julgadora escolar responsável por escolher os melhores materiais por meio de avaliação. Em seguida é formada a comissão julgadora municipal e cada cidade seleciona e inscreve os trabalhos para a etapa estadual.

A Secretaria de Educação de Atibaia enaltece todos os trabalhos apresentados, que demonstram o empenho dos alunos da rede e o trabalho das escolas em suas ações de fortalecimento das práticas que promovem desenvolvimento integral dos educandos.

