Aulas presenciais voltam em maio na Rede Municipal de Atibaia

As aulas na Rede Municipal de Ensino de Atibaia voltarão de forma presencial em maio, após dois meses suspensas por conta do agravamento da pandemia de Covid-19. A partir desta segunda-feira (3), as escolas receberão os alunos do Reforço Escolar e, na semana seguinte, os demais, com limite de um terço da capacidade de cada classe por dia.

A Secretaria de Educação reforça as medidas adotadas para um retorno gradual e respeitando os protocolos sanitários, das atividades presenciais, entre elas uso obrigatório de máscaras, aferição de temperatura, higienização das mãos e dos ambientes, proibição de compartilhamento de objetos, entre outras regras para evitar o contágio.

(Imagem Ilustrativa de Luisella Planeta Leoni por Pixabay)

A frequência presencial dos alunos é facultativa, ou seja, os pais ou responsáveis poderão manter seus filhos em casa, participando somente das atividades remotas. Os alunos da Rede Municipal seguirão utilizando a Plataforma de Ensino Remoto, sistema em que os professores de cada escola são os responsáveis por alimentar e atualizar as atividades/vivências pedagógicas para o desenvolvimento das competências e habilidades de cada fase escolar.

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Educação e Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, elaborou, no início do ano, uma cartilha com orientações aos pais ou responsáveis sobre os protocolos sanitários para as aulas presenciais.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia