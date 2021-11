Creche Profª Fabiana Bruno Orujian abrirá sábado (27) para matrículas e recepção de pais e alunos

O Centro de Educação Infantil “Profª Fabiana Bruno Orujian”, no bairro Alvinópolis, foi oficialmente inaugurado no último dia 11 pela Prefeitura de Atibaia, mas no próximo sábado (27) abre as portas à comunidade. Na ocasião, os moradores poderão conhecer o local, fazer matrículas e levar as crianças para brincar – haverá brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce e muita diversão.

Para informações sobre vaga na nova creche, é necessário entrar em contato com a Central de Vagas: (11) 4414-3428 ou (11) 4414-3429. As famílias que receberem a ligação da Central informando a disponibilidade da vaga deverão comparecer à creche neste sábado, às 9h, na Rua José Benedito Trofino, s/nº – Jardim Alvinópolis, para realizar a matrícula. Os documentos necessários são: Certidão de Nascimento e cartão do SUS da criança, documento dos responsáveis e comprovante de residência. Os alunos serão matriculados e receberão seu kit de material escolar para início das aulas em 2022.

Creche Profª Fabiana Bruno Orujian (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Centro de Educação Infantil “Professora Fabiana Bruno Orujian” recebeu esse nome em homenagem à professora Fabiana por serviços prestados à cidade. O local, que atenderá cerca de 110 crianças de 0 a 3 anos em período integral, é uma parceria entre a Prefeitura de Atibaia e o Governo do Estado de São Paulo. Conhecida como Programa Creche Escola, a construção de creches conta com verbas parceladas disponibilizadas pelo Estado para a construção. O município arca com a cessão do terreno, terraplanagem e gestão da obra. Também ficam a cargo da Administração Municipal os recursos materiais e profissionais para o pleno funcionamento do local.

A creche fica ao lado da E.E. Maria Cecília Teixeira Pinto, em terreno de 4 mil metros quadrados doado pela Prefeitura. O projeto definido pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) do Estado conta salas pedagógicas, berçários com fraldário e lactário, secretaria, refeitório, banheiros e área de serviço, em um total de 813 m². A unidade também respeita todas as normas de segurança e de acessibilidade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia