Cursos gratuitos para gestão de negócios estão com inscrições abertas em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia, em parceria com SEBRAE, SENAC e Associação Comercial e Industrial de Atibaia, está promovendo uma série de cursos que vão proporcionar aos empresários aprendizagem, trocas de experiências e acesso à tecnologia e novos mercados, em assuntos que vão desde gestão em Varejo de Moda, Técnicas para Fotografia e E-commerce até Projeto de Exportação para Indústria.

Todos os programas são gratuitos, on-line e as vagas são limitadas. O de gestão em negócios de Varejo de Moda tem início na próxima segunda-feira, 10 de maio, e terá sete encontros, sempre das 19h até 21h, com renomados especialistas do segmento e dos consultores do SEBRAE. A inscrição deve ser feita pelo link https://contato.sebraesp.com.br/aprimora-varejo-de-moda/

Mais informações SEBRAE AQUI ATIBAIA

R. Castro Fafe, 295 – Centro, Atibaia/SP – (11) 4414-7800 – opção 08 ou (11) 94120-3804 – sebraeaquiatibaia@gmail.com.

Veja outros cursos que estão sendo disponibilizados:

– Técnicas para Fotografia Comercial com Celular – Horário: 18h às 22h, com turmas de maio e junho

Inscrições: https://forms.gle/3amjXMHARea6FRu39

– Técnicas para desenvolver seu comércio eletrônico – 10 a 17 de maio, das 18h às 22h

Inscrições: https://forms.gle/bia9gNQpb8SqXoC86

– Aprenda a vender melhor no E-commerce – 17 a 24 de maio de 2021

Inscrições: https://forms.gle/ZtFnvVyyjZRBH2eF9

– Converta vendas utilizando Inbound Marketing – 24 a de maio a 01 de junho, das 9h às 13h

Inscrições: https://forms.gle/gj7Wu9AcP7hXgG8w6

– Projeto de Exportação – Para Micro e Pequenas Indústrias – Serão 24 horas de treinamento para ajudar as empresas a vender no exterior, de 17 de maio até 17 de junho

Pré-inscrição : https://forms.gle/5rCENYJUr5MfajCJ7

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia