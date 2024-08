Educação de SP aplica prova de recuperação para estudantes a partir desta segunda (5)

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) aplica no início da próxima semana, segunda e terça-feira (5 e 6), as provas de recuperação para estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Deverão fazer as provas os alunos que alcançaram notas menores de cinco no primeiro e segundo bimestre deste ano. As avaliações podem substituir a menor nota entre os dois primeiros bimestres do ano letivo.

As provas serão aplicadas durante o horário de aulas e todos os estudantes podem participar, independentemente se eles foram ou não encaminhados para as aulas de reforço. As escolas têm autonomia para decidir os dias das provas de cada disciplina – no dia 5 ou 6. As aulas de recuperação foram ministradas na última semana de aulas, no início do mês de julho, e nesta semana, desde o retorno do recesso, na segunda-feira (29).

Considerando que as notas da prova de recuperação também podem substituir uma das notas do primeiro ou segundo bimestre — mesmo para aqueles alunos que tiraram notas 6, 7 ou 8, por exemplo —, todos os estudantes dos anos e séries avaliados poderão ser beneficiados com a revisão de notas e atualizações do boletim escolar. Sendo assim, a prova poderá ser feita por 2,5 milhões de estudantes.

Caso haja necessidade, a Seduc-SP definiu para os dias 8 e 9 de agosto a repescagem da recuperação. No final deste ano letivo, o reforço e as provas de recuperação também serão oferecidos para aqueles com dificuldades no 3º e 4º bimestre.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo