Educação recebe até 13 de setembro inscrições para alunos que não estudam na rede

Alunos que hoje estudam em escolas particulares, de outros estados ou querem retornar às salas de aula em uma das mais de 5.000 escolas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) em 2025 devem fazer o cadastro até o dia 13 de setembro em uma das mais de 5.000 unidades da rede estadual ou nos postos do Poupatempo.

(Imagem Ilustrativa: Juraj Varga / Pixabay)

Há vagas em classes dos anos iniciais (1º ao 5º ano) e anos finais (6º ao 9º ano) do Ensino Fundamental e do Ensino Médio (1ª à 3ª série) de período parcial e integral, além da modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Para estudantes a partir da 2ª série do Ensino Médio são três opções de itinerários formativos: Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias; Linguagens e suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Ensino Médio Técnico.

Para a matrícula presencial nas escolas ou no Poupatempo, o responsável legal ou estudante maior de 18 anos deve apresentar o RG, histórico escolar e comprovante de residência.

Matrícula de alunos da rede e transferência

A partir deste ano, quem já está na rede estadual em 2024 e quer permanecer na mesma unidade escolar não precisa fazer a rematrícula. A vaga para o próximo ano letivo está garantida e será registrada automaticamente. A partir de 14 de agosto, a confirmação do local estará disponível para consulta nos postos do Poupatempo e na Secretaria Escolar Digital (SED) na opção “Consulta Pública”.

Caso o aluno queira mudar de escola, o período para solicitação de transferência, que geralmente acontecia no mês de janeiro do ano seguinte, foi antecipado pela Secretaria e vai seguir o mesmo da matrícula (19 de agosto e 13 de setembro). Os interessados devem fazer o pedido também na página da SED — em “Intenção” pelo perfil do responsável ou aluno maior de 18 anos.

O resultado final será divulgado a partir do dia 2 de dezembro.

Calendário 2025

A Seduc-SP também definiu o calendário do próximo ano. Em 2025, as aulas do primeiro semestre terão início em 3 de fevereiro. O recesso escolar do meio do ano está previsto para o período entre os dias 1º e 20 de julho. Para o cumprimento dos 200 dias letivos, estabelecido pela Lei de Diretrizes e Base (LDB), o fim das atividades estão agendadas para 9 de dezembro.

Outras informações: https://sed.educacao.sp.gov.br/

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo