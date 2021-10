Educação SP tem programação especial no Outubro Rosa

O diagnóstico precoce do câncer de mama é um dos fatores mais importantes para o sucesso no tratamento da doença e resulta em até 95% de chances de cura. Com o objetivo de conscientizar profissionais da Educação sobre a importância da prevenção, o Centro de Qualidade de Vida (CEQV/CGRH) da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) organiza uma série de ações dentro da programação do Outubro Rosa.

Durante todo o mês de outubro as servidoras e os servidores poderão acompanhar lives sobre a prevenção, o diagnóstico e a remissão, período em que a doença está controlada. Os eventos contarão com a presença de profissionais da saúde especializados no assunto e serão transmitidos pelo Centro de Mídias SP (CMSP).

(Imagem Ilustrativa: marijana1 por Pixabay)

“Pílulas Informativas” também estão sendo divulgadas por meio de folders e pelo email dos profissionais. Informações importantes como a realização regular do auto-exame, forma mais simples de detecção de alterações nas mamas, estão entre os temas abordados.

Acompanhe abaixo a programação das lives:

05/10 – Câncer de mama: prevenção e diagnóstico, com Dr. Marcelo Antonini, do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual de S. Paulo (IAMSPE)

Horário: 13h às 14h

Horário: 13h às 14h 19/10 – Câncer de mama: diagnóstico e tratamento, com Dra Laura Testa, do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP)

Horário – 13h às 14h

Horário – 13h às 14h 26/10 – Survivorship: a vida após o tratamento do câncer de mama, com Dr. Marcelo Antonini (IAMSPE)

Horário – 13h às 14h

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo