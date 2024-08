Escolas cívico-militares: comunidades escolares serão ouvidas a partir desta quinta (1)

As escolas estaduais interessadas em aderir ao programa cívico-militar do Estado de São Paulo vão começar a ouvir os pais e mães de alunos a partir desta quinta-feira (1°). As opiniões deverão ser registradas até o dia 15 de agosto.

Agora, as 24 escolas estaduais da região que manifestaram interesse em aderir ao modelo realizarão as consultas públicas para que a comunidade escolar opine e vote pela adesão ou não às escolas cívico-militares.

(Imagem lustrativa: Vidhyarthi Darpan por Pixabay)

Nessa etapa, poderão participar os pais ou responsáveis de alunos menores de 16 anos de idade, estudantes a partir de 16 anos ou seus familiares, além dos professores e outros profissionais da rede de ensino.

Em todo o estado, 300 escolas estaduais manifestaram interesse em se tornarem cívico-militares. Caso não atinja a quantidade de votos válidos, serão realizadas outras duas rodadas de consulta.

A segunda consulta está prevista entre os dias 20 a 22 de agosto. Caso haja a necessidade, uma terceira rodada de consulta deve ocorrer entre 27 e 29 de agosto.

O objetivo do governo estadual é que até o fim de agosto haja a definição das 45 escolas que passarão a atuar no modelo cívico-militar a partir de 2025.

Em agosto também será realizada a primeira etapa do processo de matrículas e transferências na rede estadual . Segundo o estado, os estudantes poderão registrar intenção de transferência para essas unidades ou para outras escolas da rede até o início de setembro.

O Estado afirmou ainda que o gasto com a contratação dos monitores para o programa deve ser de R$ 7,2 milhões para as escolas.

Na região, Bragança Paulista é a cidade com mais escolas com interesse no modelo. Veja a lista por cidade na região:

Bragança Paulista: 6

Pindamonhangaba: 4

Caçapava: 3

Ilhabela: 2

Atibaia: 1

Bom Jesus dos Perdões: 1

Caraguatatuba: 1

Cruzeiro: 1

Piquete: 1

Piracaia: 1

São José dos Campos: 1

São Sebastião: 1

Taubaté: 1

Veja lista das escolas por cidade:

Atibaia

Escola Padre Mateus Nunes de Siqueira

Bom Jesus dos Perdões

Escola Professor Manoel Ferraz

Bragança Paulista

Escola Dom Bruno Gamberini

Escola Prof. Paulo Silva

Escola Coronel Francisco de Assis Gonçalves

Escola Ismael Aguiar Leme

Escola Prof.ª Mathilde Teixeira de Moraes

Escola Prof. Marcos Antônio da Silva Guimarães

Caçapava

Escola Prof.ª Ruth Sá

Escola Dr. Flair Carlos de Oliveira Armany

Escola Prof.ª Luciana Damas Bezerra

Caraguatatuba

Escola Antônio Alves Bernardino

Cruzeiro

Escola Prof. Abrão Benjamim

Ilhabela

Escola Dr. Gabriel Ribeiro dos Santos

Escola Prof.ª Maria Gemma de Souza Oliveira

Pindamonhangaba

Escola Prof. José Pinto Marcondes Pestana

Escola Prof. Rubens Zamith

Escola Prof.ª Antônia Carlota Gomes

Escola Prof.ª Isis Castro de Mello César

Piquete

Escola Prof.ª Leonor Guimarães

Piracaia

Escola Prof.ª Augusta do Amaral Peçanha

São José dos Campos

Escola Prof. Francisco Pereira da Silva

São Sebastião

Escola Prof.ª Maísa Theodoro da Silva

Taubaté

Escola Newton Câmara Leal Barros

Fonte: G1.globo.com