Estudantes da rede estadual têm até o final de maio para retirar chips com internet

Estudantes da rede estadual de ensino têm até 31 de maio para retirar o chip com 3GB de internet nas escolas. A distribuição é realizada pela Secretaria da Educação do Estado (Seduc-SP), por meio do Além da Escola, e prioriza alunos mais vulneráveis da rede, de acordo com o CadÚnico, do 6º ano do ensino fundamental à 3ª série do ensino médio de escolas regulares (incluindo EEI – Indígena, Quilombo, Área de Assentamento e alunos do noturno regular das PEIs), que confirmaram interesse na ferramenta. No total, serão distribuídos 500 mil chips.

(Imagem Ilustrativa de khamkhor por Pixabay)

O Além da Escola objetiva expandir a carga horária dos estudantes através de atividades online. O tempo extra de estudo é composto por recuperação de aprendizagem, projetos em grupo que resolvam problemas reais da escola e orientações de estudos personalizadas. Os estudantes que já retiraram o chip são organizados em turmas entre 8 e 12 alunos para darem início às atividades do Além da Escola.

A inclusão tecnológica é peça-chave neste processo de resgate educacional, segundo Rossieli Soares, secretário da Educação. “Promover ferramentas de acesso à informação é contribuir no processo de redução das desigualdades. Nosso objetivo é que os conteúdos, ferramentas e desafios especialmente preparados ajudem a manter o ritmo dos estudos”, afirma.

Ao cumprirem as “missões”, como são chamados os projetos coletivos, cada grupo receberá R$300 para utilizar na escola e tirar os projetos do papel. Além disso, existe a previsão de outros incentivos para contribuir no engajamento dos estudantes ao longo da iniciativa.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo