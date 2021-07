Estudantes têm até esta quinta para manifestar interesse nos itinerários formativos

Termina nesta quinta-feira (15) o prazo de manifestação de interesse nos aprofundamentos curriculares dos itinerários formativos do Novo Ensino Médio. A ação é exclusiva para estudantes da 1ª série do ensino médio da rede pública estadual e acontece por meio da Secretaria Escolar Digital (SED). Com as informações obtidas, as escolas terão mais subsídios para definir os cursos a serem ofertados em agosto, durante o processo de rematrícula.

O Novo Ensino Médio apresenta um currículo mais flexível e promove o protagonismo estudantil, por meio da oferta de conhecimentos específicos, conforme interesse individual. Além de contribuir diretamente para o desenvolvimento do Projeto de Vida, oferece a possibilidade de aprofundamento em uma ou duas áreas e, consequentemente, melhor formação para o mercado de trabalho e ingresso no ensino superior.

A relação proposta pela Secretaria da Educação do Estado (Seduc-SP) traz 10 opções de aprofundamento curricular. Quatro delas nas áreas de conhecimento (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza) e seis opções integradas, que apresentam combinações (Linguagens e Matemática, Linguagens e Ciências Humanas, Linguagens e Ciências da Natureza, Matemática e Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza, além de Ciências Humanas e Ciências da Natureza).

Na manifestação, o estudante também pode demonstrar interesse em outros dois grupos de itinerários formativos. O segundo deles mescla as áreas do conhecimento com a qualificação profissional, via Novotec Expresso, e permite aprofundamento curricular em uma das áreas do conhecimento e dois certificados profissionalizantes durante o ano. São cursos relacionados a programação, design, dados, tecnologia, ciências sociais e comunicação, por exemplo.

O terceiro grupo é alinhado ao programa Novotec Integrado, que oferece a oportunidade do estudante sair com um diploma de curso técnico e com o do ensino médio, sem aumentar a carga horária. No total, serão 21 opções de cursos técnicos: Administração, Marketing, Logística, Recursos Humanos, Comércio, Finanças, Contabilidade, Desenvolvimento de Sistemas, Informática para Internet, Serviços Jurídicos, Serviços Públicos, Guia de Turismo, Design Gráfico, Design de Interiores, Eventos, Nutrição e Dietética, Eletrônica, Eletrotécnica, Química, Análises Clínicas e Farmácia.

A partir de 2022, a 2ª série contará com 10 aulas semanais dedicadas ao aprofundamento curricular escolhido conforme as opções apresentadas pela escola. Na 3ª série, serão 20 aulas.

“Os itinerários permitem ao estudante o aprofundamento em áreas específicas, além de ser um processo importante na descoberta de potenciais e vocações. Por parte da escola, temos que oferecer todo apoio necessário para a materialização de milhares de projetos de vida”, indica Rossieli Soares, secretário da Educação do Estado.

Passo a passo

Para participar, é preciso acessar o site SED e realizar o processo no menu “Aluno”. Depois, basta selecionar os itens “Questionário de Interesse – Aprofundamento Curricular” e “Questionário Novo Ensino Médio”.

Guia do Estudante

A Coordenadoria Pedagógica da Seduc-SP preparou um Guia do Estudante que detalha propostas, possibilidades e objetivos envolvidos na iniciativa, que aproxima os estudantes das transformações sociais, do mercado de trabalho e do ensino superior.

Disponível no portal Seduc-SP, o informativo foi criado com intuito de auxiliar os estudantes nas escolhas, esclarecer as principais dúvidas sobre a mudança, do ponto de vista dos alunos, além de trazer informações sobre todas as opções de itinerários formativos e um passo a passo de como realizar a manifestação de interesse.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo