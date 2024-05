Etec Atibaia: Vestibulinho tem inscrições prorrogadas até 17 de maio

Se você ainda não efetuou sua inscrição para o Vestibulinho 2º semestre 2024 da Etec Atibaia, agora é o momento. A prova da Etec Professor Carmine Biagio Tundisi teve suas inscrições prorrogadas até as 15h do dia 17 de maio. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site oficial: www.vestibulinhoetec.com.br, mediante pagamento de uma taxa de R$ 40.

Mais Informações

Os locais dos exames serão divulgados no dia 5 de junho, a partir das 15h, no mesmo site onde são realizadas as inscrições. Já a o exame está marcado para ser realizado no dia 9 de junho, a partir das 13h30.

O Manual do Candidato está disponível na página do processo seletivo, com mais informações sobre pré-requisitos, funcionamento das modalidades, cronograma do processo seletivo, realização do exame, Sistema de Pontuação Diferenciada, entre outros detalhes do vestibulinho.

Cursos oferecidos

Na modalidade presencial, são oferecidos os cursos técnicos de Administração e Enfermagem, ambos no turno da noite. Já a modalidade de Ensino à Distância (EaD) conta com os cursos de técnico em Comércio, Secretariado, Guia de Turismo, Transações Imobiliárias e Desenvolvimento de Sistemas, além do curso de Especialização em Gestão de Projetos. Todos os cursos têm início no segundo semestre de 2024.

Ensino de qualidade

Administradas pelo Centro Paula Souza, as Etecs destacam-se por oferecer ensino técnico gratuito e de qualidade, com foco no mercado de trabalho, posicionando-se entre as escolas públicas mais bem avaliadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia