Etecs da região têm vagas abertas para contratar professores; veja como se inscrever

O Centro Paula Souza está com processo seletivo aberto para a contratação de professores para atuarem nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Vale do Paraíba e região bragantina.

As oportunidades são para professores de pelo menos 13 disciplinas, em quatro unidades diferentes da região: nas Etecs de Atibaia, Bragança Paulista, Caraguatatuba e Guaratinguetá (veja os detalhes das vagas abaixo).

ETEC Prof. Carmine Biagio Tundisi, Atibaia (Foto: Reprodução)

As inscrições já estão abertas e há cargos que possuem prazo de inscrição até o dia 24 de junho e outros com inscrições até o dia 1º de julho. A inscrição deve ser feita online, no site do Centro Paula Souza.

Veja as vagas na região:

Atibaia (Escola Técnica Estadual Professor Carmine Biagio Tundisi)

História (até 24 de junho)

Língua Estrangeira Moderna – Espanhol (até 01 de julho)

Bragança Paulista (Escola Técnica Estadual de Bragança Paulista)

Geografia (até 1º de julho)

Arte(s) (até 1º de julho)

Design Digital (até 1º de julho)

Física (até 1º de julho)

Caraguatatuba (Escola Técnica Estadual de Caraguatatuba)

Aplicativos Informatizados – para a habilitação Administração (até 1º de julho)

Guaratinguetá (Escola Técnica Estadual Professor Alfredo de Barros Santos)

Produção de Imagens Fotográficas I (até 24 de junho)

Aplicativos Informatizados em Design Gráfico III (até 24 de junho)

Formas Expressivas Bidimensionais (até 24 de junho)

Suporte em Informática (até 24 de junho)

Química (Base Nacional Comum) (até 24 de junho)

Segurança Digital (até 1º de julho)

