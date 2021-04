Evento on-line gratuito de Gestão e Desenvolvimento acontece no próximo dia 9

O Instituto Educar Brasil promove na próxima sexta-feira, 9 de abril, a partir das 19 horas, Webinar de Gestão e Desenvolvimento. Evento é on-line e gratuito, com certificado de participação.

O tema será “Como líderes excelentes formam equipes coerentes”, com Cristiano Mantovanini, e contará com mediação do presidente do Educar, Professor Rodrigo Parras. A inscrição gratuita pode ser feita no link: https://bit.ly/3rvqH0t

“O principal diferencial de um líder de sucesso é ter clareza do objetivo a ser alcançado e de como trabalhar para que sua equipe se engaje nesta missão. No webinar trabalharemos estes aspectos, ajudando cada um a se posicionar como um grande líder, influenciar as pessoas e caminhar rumo ao objetivo desejado”, destaca Cristiano.

Formado em Administração de Empresas, Cristiano Mantovanini é palestrante e consultor com o foco no desenvolvimento humano, motivação e engajamento de equipe. Ao longo da vida, Cristiano se especializou em Gestão de Pessoas sempre com foco em liderança, levando o tema em palestras, treinamentos e mentorias.

Professor Rodrigo Parras conta que este será o primeiro de cinco eventos on-line promovidos pelo Instituto Educar Brasil, sempre com foco em Gestão e Desenvolvimento. “Nosso objetivo é levar conteúdo relevante para estudantes universitários e profissionais da área de gestão, com profissionais altamente qualificados e seguindo os preceitos do Educar, que é de fomentar o conhecimento”.

