Inscrições abertas para cursos gratuitos de capacitação do SENAC em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Departamento de Emprego e Renda, realizou mais uma parceria com o SENAC e está oferecendo 70 vagas para cursos de capacitação gratuitos, sendo 35 para Assistente Administrativo e 35 para Assistente de Logística. As inscrições seguem até o dia 28 de maio.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os cursos fazem parte do Programa de Gratuidade do SENAC e são destinados a pessoas com no mínimo 15 anos, com renda per capita de até dois salários mínimos e que desejam buscar uma oportunidade no mercado de trabalho com sua qualificação, ou até mesmo, desenvolver-se em uma atividade que lhe permita aprimorar suas competências e conhecimentos.

Para a inscrição é necessário levar cópia do RG, CPF e comprovante de residência. As inscrições podem ser feitas das 9h às 16h, no Centro de Formação Profissional I (Logística) e II (Administrativo). Para mais informações, basta ligar para (11) 4412-7011.

Confira a programação:

Assistente de Logística

Local: Centro de Formação Profissional I, Av. Imperial, nº 1185, Jardim Imperial, Atibaia-SP.

De 2ª a 6ª feira das 18h30 às 22h30

Período de 01 de junho a 29 de julho

Carga horária de 160 horas

Objetivo: Formar profissionais para assessorar na execução de atividades pertinentes aos processos logísticos, desenvolver competências e habilidades para auxiliar na realização dos processos de gestão de materiais em organizações, entre outros.

Assistente Administrativo

Local: Centro de Formação Profissional II, Av. Joviano Alvim, nº 112, Alvinópolis, Atibaia-SP.

De 2ª a 6ª feira das 18h30 às 22h30

Período de 01 de junho a 29 de julho

Carga horária de 160 horas

Objetivo: Desenvolver competências para organizar e executar atividades de apoio aos processos da organização, elaborar, organizar e controlar documentos, entre outros.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia