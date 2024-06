Inscrições para Fatec em Atibaia terminam nesta sexta-feira (7)

Seguem até o dia 7 de junho as inscrições para o curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma, da Fatec, em Atibaia. São 35 vagas, no período noturno, para o curso gratuito que começa no 2º semestre de 2024. As aulas da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) acontecerão na Avenida Jerônimo de Camargo, no bairro Caetetuba, onde funcionará o CIEM 3.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Inscrição on-line

O valor da taxa de inscrição é R$ 90. Elas devem ser feitas exclusivamente pelo site www.vestibularfatec.com.br e o exame será no dia 30 de junho de 2024, às 13h. O candidato precisa ter concluído obrigatoriamente o Ensino Médio até a data da matrícula.

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

O conteúdo do primeiro curso que será oferecido no município prepara os alunos para desenvolverem softwares para diversas plataformas, tais como Web, Desktop, Móvel, em Nuvem, Internet das Coisas, com uso de conceitos de Segurança da Informação e Inteligência Artificial, além de integração e entrega contínua de software, visando desenvolver soluções de software que atendam aos critérios de qualidade exigidos pelo mercado.

Construção no Recreio Estoril

A Fatec Atibaia será construída no bairro Recreio Estoril (Rua Sever do Vouga), em uma localização estratégica, perto das rodovias Fernão Dias e Dom Pedro I. O local irá oferecer cursos de tecnologia para jovens e adultos do município e região, ampliando a oferta de cursos de capacitação, qualificando a mão de obra e contribuindo também para atrair grandes empresas para Atibaia.

Fatecs

As Faculdades de Tecnologia são administradas pelo Centro Paula Souza (CPS) – autarquia do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Conforme o portal do CPS, a instituição mantém 77 Fatecs distribuídas em 70 municípios paulistas, atendendo mais de 90 mil alunos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia