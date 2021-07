Matrículas para o 2º semestre da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) segue até 15 de julho

As aulas da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (EJAI) entraram em período de recesso escolar, que vai de 5 a 19 de julho. No retorno, no dia 20 de julho, todos os alunos da EJAI passarão a ter aulas no novo prédio do CIEM II, localizado no Jardim Imperial, com o objetivo de centralizar o atendimento e, dessa forma, garantir maior qualidade na aprendizagem dos alunos em um espaço organizado exclusivamente para atender a esta etapa de ensino. Será oferecido transporte escolar para os alunos que residem em bairros mais distantes, garantindo a todos o direito à educação.

(Imagem Ilustrativa: Free-Photos / Pixabay)

As matrículas para o 2º semestre estão abertas e podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 16h no Centro de Referência da Educação Prefeito Flávio Callegari, localizado na Rua Bruno Sargiani, número 100. Os interessados devem comparecer portando cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço e histórico escolar, caso já tenha estudado anteriormente. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 4414-3421.

Em visitas realizadas nos dias 30 de junho e 1º de julho nas unidades escolares municipais que atendem alunos da Educação de Jovens, Adultos e Idosos, a secretária de Educação, Eliane Doratiotto, juntamente com integrantes da Secretaria e a Chefe do Setor da EJAI Simone Bacci, presentearam os alunos com um livro, ação que faz parte do projeto institucional da Secretaria de Educação “Ler e Escrever: Fonte do Saber”. O objetivo da ação foi prestigiar os alunos que, mesmo em tempo de pandemia, se dedicaram aos estudos, além de homenagear os estudantes concluintes dessa fase.

Em Atibaia, a EJAI disponibiliza Ensino Fundamental I para jovens com idade mínima de 15 anos que não tiveram acesso ou interromperam os estudos. A Educação de Jovens, Adultos e Idosos é um direito importante e valioso, que possibilita que o cidadão participe de aspectos básicos da sociedade, como leitura, interpretação de texto, escrita e matemática. Segundo a Secretaria de Educação, a modalidade da educação básica é destinada à alfabetização de jovens e adultos com o objetivo de garantir o empoderamento do sujeito, conscientização social e melhoria de suas condições de vida e de sua família.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia