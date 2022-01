Nova creche do Tanque, em Atibaia, está com inscrições abertas na Central de Vagas

A nova creche de Atibaia, inaugurada no dia 29 de dezembro, está com inscrições abertas. O Centro de Educação Infantil Profª Hermínia Salarolli dos Santos Bacci – Mima Bacci, localizado na Rua Nello Bacci, s/n, Tanque, é mais uma das unidades escolares a oferecer atividades em período integral, contando com cerca de 250 vagas para crianças de 0 a 3 anos. Para realizar inscrições e receber mais informações sobre vagas na nova creche, é necessário entrar em contato com a Central de Vagas da Educação: (11) 4414-3428 ou (11) 4414-3429. A previsão de início das atividades na unidade é fevereiro de 2022.

(Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

Os novos alunos da unidade poderão usufruir de uma estrutura completa com dez salas de aula com solários; playground; cozinha; refeitório; berçário; fraldário; lactário; secretaria; diretoria; sala de professores; sala de reunião; e almoxarifado; além de cumprir todas as normas de segurança e de acessibilidade. Conforme a Pasta, trata-se de um projeto que também visa proporcionar mais ventilação e iluminação nas salas, contribuindo para o conforto e bem-estar de alunos e profissionais.

A creche do Tanque recebeu sua denominação em homenagem à educadora Hermínia Salarolli dos Santos Bacci, nascida em fevereiro de 1963 e que, desde criança, sonhava em exercer essa profissão – o que de fato ocorreu no início da década de 80. “Mima”, como ficou conhecida, lecionou por 20 anos no Ensino Fundamental e na Educação de Jovens e Adultos.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia