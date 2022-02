Novotec Expresso disponibiliza 25 vagas para Atibaia com direito a bolsa-auxílio

Estão abertas as inscrições para o curso de Gestão de Pequenos Negócios, oferecido pelo Novotec Expresso e destinado aos alunos do Ensino Médio de escolas estaduais e Etecs, além de jovens de 14 a 24 anos com Ensino Fundamental completo. Atibaia está contemplada com 25 vagas para o curso, que será ministrado na Etec Profesora Carmine Biagio Tundisi (Av. Pref. Antônio Júlio de Toledo Garcia Lopes, nº 200, Jd. Cerejeiras).

Os estudantes participantes que estejam matriculados no Ensino Médio na rede estadual terão direito a receber um auxílio no valor de até R$ 600, dividido em quatro parcelas mensais ao longo do curso – que tem previsão de início para 14 de março. No total, o Novotec Expresso abriu 40 mil vagas no Estado de São Paulo em cursos de qualificação profissional – o maior número da história do programa.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

O período de inscrições vai de 9 a 25 de fevereiro e os interessados devem acessar o site do Novotec www.novotec.sp.gov.br, realizar um cadastro simples e, na tela de inscrição, selecionar Atibaia. Em seguida, selecionar o curso de Gestão de Pequenos Negócios, que possui 120 horas, de forma presencial, sendo três dias por semana, no período da tarde. A comunicação com os inscritos será feita pelo e-mail cadastrado na hora da inscrição.

O Novotec Expresso não possui processo seletivo, mas caso haja excedente de inscritos será realizada uma classificação pelo sistema para preenchimento das vagas. É importante ficar atento aos critérios de classificação utilizados para selecionar os alunos quando há mais inscritos do que vagas. O programa tem como premissa a paridade de gênero dentro das turmas e há prioridade aos estudantes matriculados no Ensino Médio da rede pública e das Etecs.

Para receber a bolsa, os jovens elegíveis deverão frequentar o curso e não podem ser beneficiários de seguro-desemprego. No caso dos jovens de 14 e 15 anos, será necessária a indicação de um responsável legal para o pagamento da bolsa e que a renda familiar seja de até três salários-mínimos. O pagamento de até quatro parcelas será iniciado em abril e realizado por meio do portal Bolsa do Povo, com cartão magnético do Bolsa do Povo ou voucher, que o aluno usará para sacar em caixa eletrônico.

Para mais informações entre em contato com a Etec Profesora Carmine Biagio Tundisi pelo WhatsApp (11) 4412-1470 ou acesse o resumo com as informações anunciadas pelo Governo de São Paulo https://www.novotec.sp.gov.br/Curso/Detalhes/GestaoPPNegociosExp21 .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia