Programa Computador do Professor tem segunda edição com adesão até 31 de julho

O programa Computador do Professor, que oferece subsídio de até R$ 2.000,00 para compra de desktops, notebooks ou tablets para professores do quadro do magistério (QM) da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), recebe inscrições para sua segunda edição.

Professores têm até 31 de julho para adesão ao Programa Computador do Professor (Foto: Reprodução/ Portal do Governo do Estado de São Paulo)

A adesão pode ser feita até 31 de julho, por meio da Secretaria Escolar Digital – SED (https://sed.educacao.sp.gov.br). A iniciativa tem o objetivo de fomentar a tecnologia no período de pandemia e promover a inclusão digital.

“Este é um programa que busca colaborar na aquisição de ferramentas imprescindíveis quando falamos de inclusão digital e desenvolvimento das funções educacionais, com todos os benefícios gerados pela interatividade”, explicou o Secretário Estadual da Educação, Rossieli Soares.

Confira o manual para a aquisição de equipamentos

Confira o guia com perguntas e respostas

É permitida a aquisição de apenas um equipamento por servidor, independente do número de cargos que ocupe. O reembolso total será pago em até 24 parcelas mensais, exclusivamente em conta corrente no Banco do Brasil do beneficiado, e não constará em holerite. É imprescindível que o docente informe os dados bancários na SED.

A solicitação de reembolso deve ser feita na SED, no valor máximo de até R$ 2.000,00, por meio de formulário eletrônico, até 20 de setembro de 2021. É obrigatória a apresentação de nota fiscal nominal ao servidor, com a descrição do equipamento adquirido e o respectivo valor. A nota deve ser anexada no momento da solicitação de reembolso na SED.

A parcela mensal será calculada pelo valor total do benefício devido, dividido pela quantidade de meses entre a solicitação de reembolso e dezembro de 2022. O prazo para adquirir o equipamento eletrônico vai até dia 31 de agosto de 2021.

Quem pode participar

O subsídio é válido para professor, titular de cargo, categoria F e Categoria O contratados com aulas ou classes atribuídas ou que exerça função de diretor de escola, vice-diretor de escola, Professor Coordenador, supervisor de ensino ou dirigente regional; designados em projetos e programas educacionais da Secretaria da Educação; para atuar no Centro de Mídias da Educação de São Paulo (CMSP).

Passo a passo para adesão

Acesse sed.educacao.sp.gov.br

Menu = Questionários > Programa Computador do Professor > Adesão ao Programa Computador do Professor >Termo de adesão > Clicar em “aceito”

Passo a passo para reembolso

Acesse sed.educacao.sp.gov.br

Menu = Serviços Escolares > Programa Computador do Professor > Solicitação de Reembolso > deverá registrar as informações necessárias nas abas apresentadas.

Para receber as parcelas do subsídio é necessário não cometer falta injustificada no mês de referência; lançar notas e frequência no diário digital no mês seguinte ao fechamento do bimestre letivo, de acordo com o calendário escolar e cumprir a carga horária de 12 (doze) horas semestral de cursos de formação oferecidos pela EFAPE, até o mês subsequente ao encerramento do semestre civil.

Prazos

Adesão: até 31 de julho de 2021

Aquisição do equipamento: até 31 de agosto de 2021.

Pedido de reembolso: até 20 de setembro de 2021

Fonte: Secretaria da Educação do Estado de São Paulo