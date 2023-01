Prova de bolsas UNIFAAT será realizada na sexta-feira (5)

Com o intuito de incentivar o ingresso de jovens e adultos no Ensino Superior, o Centro Universitário UNIFAAT está com inscrições abertas para a Prova de Bolsas.

A iniciativa é válida para alunos que iniciam os estudos neste ano e contempla os mais de 20 cursos oferecidos pela instituição, nas mais diferentes áreas de estudos, com bolsas que podem chegar até 100%.

(Foto: Divulgação/ UNIFAAT)

A prova presencial será realizada em 5 de fevereiro, às 14 horas, no Campus de Atibaia e na Unidade de Bragança Paulista.

As inscrições para a prova de bolsas são gratuitas e podem ser realizadas pelo site da UNIFAAT, em www.unifaat.com.br

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato via WhatsApp: Atibaia (11) 4414-4144; Bragança Paulista (11) 9 4744-1818.

Fonte: Assessoria de Imprensa UNIFAAT