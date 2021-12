Vestibulinho das Etecs divulga inscrições deferidas e indeferidas

A partir das 15 horas desta terça-feira (14), estará disponível na internet a lista preliminar de inscrições deferidas e indeferidas no processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o primeiro semestre de 2022. A relação inclui os candidatos cuja documentação e notas das disciplinas de Português e Matemática inseridas no sistema foram aceitas ou rejeitadas após conferência.

O período para apresentação de recurso será nos dias 15 e 16 de dezembro. Se desejar, o candidato poderá retificar as notas inseridas e reenviar os documentos comprobatórios informados erroneamente, ou que estejam ilegíveis, incompletos ou diferentes do que deveriam ter sido anexados. O resultado do recurso será divulgado em 23 de dezembro.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

No dia 3 de janeiro de 2022 será divulgada a lista de classificação geral para os cursos com prova de aptidão e no dia 10 do mesmo mês, a classificação geral para os demais cursos. A verificação das listas é de responsabilidade do candidato.

Processo Seletivo

O Vestibulinho para o primeiro semestre de 2022 oferece 87.415 vagas para os Ensinos Técnico, Integrado, Médio com ênfase e Especialização Técnica.

Esse número inclui 47.070 vagas em cursos técnicos presenciais, semipresenciais e online, destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades com um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec) que funcionam por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria estadual da Educação para oferta do Ensino Técnico na rede de escolas estaduais.

Para o Ensino Médio Integrado ao Técnico estão disponibilizadas 36.915 vagas, distribuídas entre os programas: Novotec Integrado e Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS). O Novotec Integrado oferece as opções em tempo integral (M-Tec PI) ou em um único período (M-Tec).

Já a modalidade AMS permite a conclusão dos Ensinos Médio, Técnico e Superior Tecnológico em cinco anos – um ano a menos que o período previsto para cursar as três modalidades. O ingresso do candidato ocorre pelo Ensino Médio com Habilitação Técnica em três cursos.

O Ensino Médio com ênfase (itinerário formativo) oferece 2.725 vagas. E para os cursos de Especialização Técnica são 705 vagas nos formatos presencial e online. Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) e pelo site www.vestibulinhoetec.com.br.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo